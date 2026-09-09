La crisis de Ceuta desata la primera gran bronca en el Parlamento gallego

Sandra Alonso

El primer pleno del período de sesiones tras el parón estival ha sido el escenario de la primera gran bronca en el Paramento de Galicia con la crisis de Ceuta como protagonista, a pesar de que el PSdeG y el BNG iban a preguntar al presidente gallego sobre las emergencias y las medidas para mejorar la calidad de vida de los gallegos. En su primer turno, Ana Pontón, líder de la oposición, lanzó su primer ataque aprovechando la ausencia de Alfonso Rueda el pasado lunes en el Consello de la Xunta. «Vostede que tanto fala de absentismo laboral empezou faltando ao seu posto de traballo: os galegos non lle pagan para ser un palmeiro de Feijoo en Madrid», le dijo al jefe del Ejecutivo autonómico. En su réplica, el máximo mandatario gallego afeó a Pontón su falta de empatía con la situación que atraviesa ese territorio, donde también residen gallegos. «Eu fun a Madrid a apoiar a un presidente que ten un grave problema, como me gustaría que me apoiasen a min, e por suposto é mellor iso que ir a ver a Bildu», contestó el presidente de la Xunta. La respuesta no convenció a la líder de la oposición, que acusó a Rueda de presentarse en Madrid para hacer política barata y alimentar la confrontación que urde el PP, porque, según Pontón, a Ceuta se la apoya acogiendo a menores migrantes. Un aspecto sobre el que incidió también el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien pidió no utilizar esta crisis como una arma política: «Un neno non é unha ameaza, é un neno. Veña de onde veña, de Ucraína o de África», insistió el líder socialista.

Alfonso Rueda volvió a afear a los portavoces de la oposición su incapacidad para ver errores en cualquier asunto que gestione el Gobierno central y recurrió a reproches ya utilizados en otros plenos. A Pontón la acusó de ser tan brava en Galicia y tan mansa en Madrid, y a Besteiro volvió a definirlo como el «o último mohicano do sanchismo». El jefe del Ejecutivo autonómico fue más allá y lamentó que el líder socialista no se ponga de lado de los gallegos y sí de Pedro Sánchez, y le advirtió que el presidente español «non vai ter reparos en cortarlle a cabeza».

En respuesta al PSdeG, el máximo mandatario gallego insistió en que Galicia no puede aceptar un sistema de financiación que la coloca en los puestos de cola y un traspaso de la AP-9 que no se ajusta a lo aprobado por todos en el Parlamento de Galicia. «Pregúntame vostede se queremos a transferencia da AP-9; pois se é un negocio ruinoso para Galicia, dígolle que non», le aseguró Rueda a Besteiro. Los portavoces del BNG y del PSdeG lamentaron que en los grandes asuntos que atañen a Galicia el presidente de todos los gallegos anteponga las directrices que manda Génova a las necesidades que tiene la comunidad.

Besteiro aprovechó su intervención para poner el foco en la supuesta falta de planificación de la Xunta en asuntos como la sequía, los incendios forestales o la vivienda. Y Pontón en la falta de medidas efectivas del Gobierno gallego para facilitar la vida de miles de hogares con graves dificultades para llegar a final de mes. La líder del Bloque reclamó más plazas de comedores escolares y que se ejecute la totalidad del presupuesto de acceso a la vivienda. Una materia en la que la Xunta insiste en que se acabará la legislatura con 4.000 viviendas públicas nuevas, tal y como recordó el máximo mandatario gallego en la sesión de control.