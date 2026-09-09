Contraste en el BNG: votó no en Vigo a la tasa turística y sí en A Coruña y Santiago

Carlos Punzón
c. punzón VIGO / LA VOZ

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Lucía López, responsable de área de Organización del BNG, interviene junto a otros integrantes del Bloque, entre ellos, la edila de Muxía, Mercé Barrientos (primera por la derecha).
Lucía López, responsable de área de Organización del BNG, interviene junto a otros integrantes del Bloque, entre ellos, la edila de Muxía, Mercé Barrientos (primera por la derecha). JACOBO RODRIGUEZ

El PP aprobó en el Parlamento la ley que faculta el cobro y no lo apoyó en los concellos, y el PSOE la secundó en las urbes pero la eludió en la Cámara

10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El principio es el mismo: cobrar a los turistas una pequeña cantidad como contribución para ayudar a sufragar los gastos que generan en los servicios públicos y en el patrimonio sus visitas cuando se convierten

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