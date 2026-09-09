Contraste en el BNG: votó no en Vigo a la tasa turística y sí en A Coruña y Santiago

Lucía López, responsable de área de Organización del BNG, interviene junto a otros integrantes del Bloque, entre ellos, la edila de Muxía, Mercé Barrientos (primera por la derecha). JACOBO RODRIGUEZ

El principio es el mismo: cobrar a los turistas una pequeña cantidad como contribución para ayudar a sufragar los gastos que generan en los servicios públicos y en el patrimonio sus visitas cuando se convierten