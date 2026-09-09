Avalancha de peticiones para el Bono Concilia en la apertura del plazo para solicitarlo

Campamento de surf en Malpica este mes de agosto ANA GARCÍA

El Bono Concilia está dirigido a familias con niños de entre 4 y 13 años que necesiten un recurso para cubrir necesidades puntuales de conciliación y este 9 de septiembre, a las 9 horas, se abría el plazo de solicitudes. Cuarenta minutos después la lista de espera para acceder al proceso de inscripción era de tres mil personas con una previsión de más de una hora de demora. La avalancha de peticiones —hay que tener en cuenta que las ayudas se dan por orden de llegada— ha generado un pico de demanda provocando esperas que desesperaron a los progenitores en las primeras horas. A media mañana, sin embargo, ya no había cola para acceder.

Desde la Consellería de Política Social explican que esta avalancha constata el éxito de la medida, y como suele ocurrir en este tipo de procesos, «no momento de apertura do prazo rexistrouse un pico de solicitudes, coa súa correspondente orde de acceso». No obstante, aclaran en la Xunta, el proceso de solicitudes está funcionando con total normalidad «e non se rexistraron incidencias destacables». El motivo es que las ayudas se conceden por orden de entrada y hasta que se agote el crédito, por lo que es importante realizar pronto la solicitud y hacerlo con la documentación correcta.

La consellería ha habilitado un canal para atender cualquier tipo de incidencia o por motivos externos. Para pedir estas ayudas es necesario que ambos padres trabajen —o uno en el caso de núcleos monoparentales—, que los menores tengan entre 4 y 13 años y presentar la factura pertinente del campamento o recurso de conciliación organizado por una persona física o jurídica privada. Este último aspecto ha generado controversia ya que no se incluyen las actividades que realiza la Xunta ni ninguna otra administración pública, por ejemplo los concellos.

Algunos usuarios también tuvieron problemas para registrarse con Chave 365, pero como aclaran desde la consellería se trató de problemas de los propios solicitantes, no de la página web ni de incidencias técnicas. En las primeras 24 horas del año pasado casi 7.000 familias pidieron este recurso.

Las ayudas van de los 200 euros por niño en el caso de campamentos o actividades de conciliación, a 500 por unidad familiar en el caso de contratar una persona empleada del hogar o un recurso de atención a domicilio.