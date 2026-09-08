Vota y opina: ¿Crees que el abuso del móvil y las redes sociales están detrás de los malos resultados educativos que arroja el informe PISA?

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GALICIA
El informe de la OCDE muestra una caída generalizada del nivel educativo a escala global y un retroceso en Matemáticas, Ciencia y Lectura08 sep 2026 . Actualizado a las 12:31 h.
La última versión del Informe PISA, publicada este martes, muestra una caída generalizada del nivel educativo a escala nacional. En el caso de la educación gallega, es el más bajo en 20 años. Como bien muestra el estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hay un retroceso global en matemáticas, ciencia y lectura. En el caso de los jóvenes gallegos de entre 15 y 16 años se han dejado veinte puntos en las capacidades matemáticas y científicas y en las de lectura, 31. Esto indicaría un curso entero de pérdida de conocimiento.
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