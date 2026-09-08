Vota y opina: ¿Crees que el abuso del móvil y las redes sociales están detrás de los malos resultados educativos que arroja el informe PISA?

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Aula de un colegio concertado, en una imagen de archivo.
Aula de un colegio concertado, en una imagen de archivo. M.MORALEJO

El informe de la OCDE muestra una caída generalizada del nivel educativo a escala global y un retroceso en Matemáticas, Ciencia y Lectura

08 sep 2026 . Actualizado a las 12:31 h.

La última versión del Informe PISA, publicada este martes, muestra una caída generalizada del nivel educativo a escala nacional. En el caso de la educación gallega, es el más bajo en 20 años. Como bien muestra el estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hay un retroceso global en matemáticas, ciencia y lectura. En el caso de los jóvenes gallegos de entre 15 y 16 años se han dejado veinte puntos en las capacidades matemáticas y científicas y en las de lectura, 31. Esto indicaría un curso entero de pérdida de conocimiento.

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