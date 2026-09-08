Vota y opina: ¿Crees que el abuso del móvil y las redes sociales están detrás de los malos resultados educativos que arroja el informe PISA?

Aula de un colegio concertado, en una imagen de archivo. M.MORALEJO

La última versión del Informe PISA, publicada este martes, muestra una caída generalizada del nivel educativo a escala nacional. En el caso de la educación gallega, es el más bajo en 20 años. Como bien muestra el estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hay un retroceso global en matemáticas, ciencia y lectura. En el caso de los jóvenes gallegos de entre 15 y 16 años se han dejado veinte puntos en las capacidades matemáticas y científicas y en las de lectura, 31. Esto indicaría un curso entero de pérdida de conocimiento.

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