El Supremo suspende cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos

Colas frente al consulado español en Buenos Aires en febrero del 2023 JUAN IGNACIO RONCORONI | EFE

Pese a que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el letrado de las Cortes rechazaron ayer que la «ley de nietos» se haya convertido en una vía que pervierta el acceso a la nacionalidad española por abrir masivamente las puertas a dicho trámite, el Tribunal Supremo ha decido hoy suspender cautelarmente el proceso de adquisición de la españolidad atendiendo a los recursos presentados por Vox y el partido Iustitia Europa.

Según ha trascendido, el alto tribunal ha optado por paralizar de manera cautelar las inscripciones en el censo de residentes ausentes (CERA) que estén en trámite, así como las ya cursadas que no hubiesen acreditado contar con un padre o un abuelo que se viera forzado a abandonar en su momento España como exiliado por motivos políticos. Seguirán vigentes todas las nacionalizaciones aprobadas en base a la Ley de Memoria Democrática que sí probasen esa motivación para salir de España de sus antepasados. En este caso, sí podrán votar en las próximas elecciones generales y autonómicas, tal y como reconoce la Constitución a los residentes en el exterior. A más de medio millón le ha sido concedida la nacionalidad de sus antepasados y otros dos millones aguardan a la resolución de sus expedientes.

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La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspende los efectos electorales de los ya inscritos, como reclamaban las dos formaciones recurrentes, suspensión que permanecerá vigente hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.