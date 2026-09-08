Los letrados que defiendan la reclamación millonaria de Sanidade contra el cartel de los pañales cobrarán el 15 % del dinero recuperado

María Pedreda

La Xunta licitó este martes el contrato de representación jurídica para reclamar una millonaria indemnización al llamado cartel de los pañales, un conjunto de ocho empresas que desde 1996 hasta el 2014 vendieron a la Administración española absorbentes para adultos al doble de su precio real.

En el pliego figura un presupuesto de solo un céntimo de euro. El motivo es que la cifra final se determinará mediante la aplicación de un porcentaje del 15 % sobre «el importe principal de las cantidades que sean efectivamente ingresadas por el Servicio Gallego de Salud». Es decir, la adjudicataria percibirá el 15 % del dinero que se recupere, y Sanidade estima que ese porcentaje ascenderá a 7.323.791,55 euros.

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La cifra no está cerrada. El fraude de precios, sancionado por la CNMC, empezó en los años 90 y duró casi dos décadas. Parte de los trámites no están digitalizados, y la Xunta y otras Administraciones han tenido dificultades para reconstruir los gastos.

Con ayuda de economistas de la USC, el Gobierno gallego ha concretado el desembolso realizado en el período 2004-2014 a las ocho empresas implicadas. Fueron 140,8 millones de euros. Para el período anterior, de 1996 al 2004, la Xunta trabaja con estimaciones de gasto. Los técnicos de la universidad elaboraron varias hipótesis con estimaciones iniciales. La que se considera más sólida sitúa el sobrecoste por el trucaje de precios en 48,8 millones de euros, cuyo 15 % son los mencionados 7,3 millones.

La Xunta recalcó que esas cantidades son solo una «referencia preliminar para calcular o orzamento do contrato e o seu valor estimado», porque no se descarta que las cifras varíen. La cantidad definitiva partirá de un análisis pericial que hará adjudicataria del contrato de representación jurídica licitado ayer.

La reclamación no será sencilla. Ascenderá a una cantidad millonaria y la normativa en materia de competencia es compleja y hay abundante jurisprudencia específica. Por esa razón la Xunta quiere contar con especialistas, y el contrato requiere que los letrados al frente del proceso cuenten con experiencia previa.

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Los profesionales

Los pliegos especifican que la adjudicataria deberá adscribir a la ejecución del contrato como mínimo dos profesionales. El primero deberá ser «un letrado director, con una experiencia profesional mínima de diez años en el ejercicio de la abogacía». Deberá además haber «intervenido personalmente, en calidad de responsable de la dirección letrada» en, al menos, tres demandas judiciales «de reclamación de daños y perjuicios derivados de infracciones del Derecho de la competencia».

El segundo será «un abogado con 10 años de experiencia personal en litigación contenciosa» y en «alguna demanda de reclamación de daños sobre conductas anticompetitivas».

Los juristas no podrán incurrir en conflicto de intereses y serán responsables de la preparación de la reclamación, los trámites de primera y segunda instancia, los recursos extraordinarios y la ejecución de sentencia. Además de tareas de coordinación, información y seguimiento.