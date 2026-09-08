Juan Carlos I regresará a Sanxenxo para asistir a la regata que lleva su nombre en la ría de Pontevedra

Pedro Campos, en el centro de la imagen, en una salida al mar desde Sanxenxo con Juan Carlos I CAPOTILLO

El rey emérito volverá a Sanxenxo la próxima semana para poder asistir a la regata que lleva su nombre en la ría de Pontevedra. El Real Club Náutico de Sanxenxo organizará desde el viernes 18 hasta el domingo 20 la edición número once de la Regata Internacional Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster, que se disputará a la entrada de la ría pontevedresa y que es una de las principales citas deportivas del mundo de la vela en las Rías Baixas. Se espera que esté en Sanxenxo para la regata, aunque todavía no está claro si se subirá al Bribón o si verá el desarrollo de la regata desde el mar en la lancha neumática del club náutico. Todo dependerá de cómo esté la meteorología.

Juan Carlos I defenderá en esta regata el liderazgo del Bribón en la Liga Española de Clase 6 Metros, embarcación que lleva una buena ventaja al segundo en esta competición. Según fuentes del club náutico, en la liga de este año, que comenzó en marzo, no está todavía asegurada la victoria del Bribón, cuya tripulación aspira a ganar el título del 2026 como ha sido la tónica general de esta prueba en los últimos años. La liga todavía tiene dos convocatorias más en la ría de Pontevedra, del 17 al 18 de octubre y del 14 al 15 de noviembre.

El año pasado el Bribón no pudo surcar las aguas pontevedresas para la Regata Internacional Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Master, porque la embarcación había participado en el mundial que se celebró en Estados Unidos y no le dio tiempo a estar aquí en Galicia para la prueba. Este año, sin embargo, el Bribón sí que estará en esta prueba.

La presencia de Juan Carlos I en Sanxenxo está siendo muy frecuente este año, a donde ha venido en tres ocasiones para las regatas de mayo, abril y junio. El rey emérito, de hecho, está viviendo uno de sus años más europeos desde su marcha a Abu Dabi, con estancias más o menos prolongadas en Portugal, Suiza y Gran Bretaña. En la visita de este septiembre, como es habitual, se alojará en la casa de su amigo Pedro Campos, en Nanín. Según personas próximas al monarca emérito, Juan Carlos I se siente bien recibido en Sanxenxo, localidad cuyo alcalde, Telmo Martín, ha reiterado en numerosas ocasiones su apoyo público a que el anterior Jefe del Estado escoja este municipio para pasar varios días e lo largo del año. En este sentido, la asistencia del rey emérito a la villa le da una proyección de carácter no ya nacional, sino también internacional.