De las costas de Galicia a la Banca de Dubái: el abordaje del narcobuque Nehir destapa un imperio clandestino de 20 millones de euros

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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Fardos de cocaína encontrados a bordo del Nehir tras su abordaje frente a las costas de A Mariña.
Fardos de cocaína encontrados a bordo del Nehir tras su abordaje frente a las costas de A Mariña.

La macrooperación de la Policía Nacional y la Audiencia Nacional revela las conexiones globales del cargamento frustrado en el 2021 frente al litoral de Lugo tras detectar pagos mediante el rastreo y análisis de criptoactivos; la investigación culmina con 21 detenciones internacionales y el desmantelamiento de un narcobanco

08 sep 2026 . Actualizado a las 13:12 h.

Lo que comenzó en febrero de 2021 como un abordaje policial a un buque cargado de cocaína frente a las costas de Galicia ha derivado en una macrooperación contra la banca clandestina del narcotráfico a

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