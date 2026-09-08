De las costas de Galicia a la Banca de Dubái: el abordaje del narcobuque Nehir destapa un imperio clandestino de 20 millones de euros
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La macrooperación de la Policía Nacional y la Audiencia Nacional revela las conexiones globales del cargamento frustrado en el 2021 frente al litoral de Lugo tras detectar pagos mediante el rastreo y análisis de criptoactivos; la investigación culmina con 21 detenciones internacionales y el desmantelamiento de un narcobanco08 sep 2026 . Actualizado a las 13:12 h.
Lo que comenzó en febrero de 2021 como un abordaje policial a un buque cargado de cocaína frente a las costas de Galicia ha derivado en una macrooperación contra la banca clandestina del narcotráfico a