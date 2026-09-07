La Xunta ve inminente un acuerdo para asumir las competencias de permisos de trabajo a extranjeros y los aeródromos no comerciales

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, flanqueado por el entonces secretario de Estado de Política Territorial y hoy ministro de Hacienda, Arcadi España (izquierda) y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la reunión que tuvieron en septiembre del 2025 sobre la cesión de competencias.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, consideró este lunes inminente un acuerdo con el Gobierno para que Galicia asuma las competencias de autorizaciones iniciales de permisos de trabajo a los extranjeros y la gestión de los aeródromos no comerciales.

Calvo explicó que el pacto para transferir a la Xunta las 40 infraestructuras aeronáuticas que no son de interés general —solo los aeropuertos de Alvedro, Lavacolla y Peinador tienen esa consideración— está casi cerrado.

La transferencia de las autorizaciones de trabajo está algo menos avanzada. Calvo explicó que los equipos negociadores tenían previsto reunirse los días 10 y 11 de septiembre para intentar llegar a un acuerdo definitivo. Pero el encuentro se ha pospuesto al día 15 a petición del Ejecutivo.

La previsión del conselleiro de Presidencia corrobora el anuncio del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que este fin de semana afirmó que la transferencia se cerrará en próximas semanas.

Si finalmente hay acuerdo, la transferencia de competencias será la segunda aprobada en 17 años. El precedente inmediato es la gestión del litoral, que fue traspasada a Galicia en julio del año pasado, tras un largo enfrentamiento que pasó por el Tribunal Constitucional y una intensa negociación posterior, que culminó cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió la intervención del ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres. Ambos oficializaron el acuerdo en Santiago en abril del 2025.

El ministro abrió la puerta entonces a más transferencias, y Rueda planteó el traspaso de los permisos de trabajo, considerados claves para la economía gallega, y de los aeródromos, con los que se busca impulsar el sector aeroespacial y mejorar servicios esenciales y de emergencia.

El pasado septiembre, el hoy ministro de Hacienda, Arcadi España, y el conselleiro Diego Calvo abrieron las negociaciones con una reunión en Santiago. España afirmó que habría acuerdo «muy pronto» para traspasar ambas competencias. Las negociaciones se prolongaron algo más de lo esperado, pero en ningún momento trascendió riesgo de que se rompiesen y, al contrario de lo que ocurrió con el litoral, ambas parten han insistido en su deseo de que culminen bien.