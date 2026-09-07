Sanidade ampliará en 357 profesionales la plantilla de salud mental en 4 años

La unidad de salud mental de A Residencia, en Lugo. ALBERTO LÓPEZ

Sanidade ampliará la plantilla de salud mental en 357 profesionales hasta el 2030. Las contrataciones forman parte del nuevo plan estratégico de salud mental aprobado este lunes por el Consello de la Xunta, que tiene un presupuesto de 177 millones de euros. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacó que esa cifra «duplica con creces» la del anterior plan.

Calvo, que sustituyó a Alfonso Rueda en la comparecencia posterior al Consello, afirmó que la estrategia dotará con más recursos y personal la atención primaria y hospitalaria, lo que garantizará una atención más eficiente y que se priorice a los pacientes que sufren trastornos graves. «Queremos avanzar cara un modelo asistencial máis accesible e coordinado», añadió.

El plan prevé la incorporación de 124 facultativos especialistas en psiquiatría y psicología clínica, de los que 22 se sumarán a la red de psicología clínica de atención primaria hasta alcanzar los 50 profesionales. De los 28 médicos que conforman ahora esa red, 21 fueron contratados durante este mismo año.

Además, el cuadro de personal se reforzará con otros 233 sanitarios de distintas categorías del ámbito de la salud mental. Esa cifra incluye 101 profesionales de enfermería especializados en ese campo, 68 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 29 trabajadores sociales, 21 terapeutas ocupacionales y 14 auxiliares administrativos. La ampliación de plantilla, a la que se destinarán 52,7 millones de euros, es un 50 % superior a la del anterior plan estratégico, que estuvo vigente entre el 2020 y el 2024, y que supuso la creación de 241 plazas en el sistema público.

También se destinarán 12 millones a obras, 27,5 millones para crear plazas especializadas y pisos para atender a los pacientes, ocho millones para subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y algo más de un millón de euros para mantener convenios estratégicos, como el del Programa de atención integral al médico enfermo (Paime).

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicó que el plan se sustentará en seis líneas estratégicas: trastorno mental grave, trastorno mental común, salud mental en la infancia y la adolescencia, salud mental en edades avanzadas, programas y unidades monográficas, y trastornos adictivos y conductas relacionadas.

El trastorno mental grave es una de las principales causas de dependencia. Para paliar ese problema se ampliarán las unidades de rehabilitación psiquiátrica hospitalaria a todas las áreas sanitarias. También se potenciará la integración sociolaboral de los pacientes con el fin de evitar su aislamiento.

El trastorno mental común está detrás de numerosas bajas laborales y de consultas en centros de salud. El plan de la Xunta es fortalecer la capacidad diagnóstica y resolutiva en atención primaria con más formación y la red de atención psicológica.

En el caso de los menores de edad, se ampliará la edad de atención a la salud mental infantojuvenil hasta 18 años, con una cartera de servicio común a todas las áreas y más unidades.

Para atender a los mayores se articularán nuevos programas de psicogeriatría en todas las áreas sanitarias y también se creará una cartera común de servicios.

Los programas monográficos se centrarán en trastornos de elevada gravedad. El objetivo es expandir la cartera de programas a todas las áreas sanitarias.

Por último, se creará un grupo de trabajo multidisciplinar para elaborar estrategias y circuitos asistenciales para el tratamiento de trastornos adictivos.