El plan de refuerzo escolar de la Xunta será fuera de horario lectivo y en grupos reducidos

Imagen de archivo de una clase de secundaria en un instituto de Galicia SERGIO SUEIRO

El programa de refuerzo extraescolar que pondrá la Xunta en marcha para el alumnado de sexto de Primaria en su paso a la ESO será fuera del horario lectivo, en grupos reducidos y para apoyar temas clave como las matemáticas, la comprensión lectora, la mejora de técnicas de estudio o la adquisición de hábitos de trabajo. Así lo detalló este lunes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras el Consello de la Xunta en el que se abordó este nuevo programa de refuerzo avanzado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el pasado sábado.

Los centros decidirán participar de forma voluntaria en esta iniciativa de refuerzo extraescolar para este curso. Estará dirigido a los alumnos propuestos por los centros que presenten mayores necesidades de refuerzo. Las cuestiones a tener en cuenta serán: dificultades en aprendizajes esenciales, nivel de adquisición de competencias, evolución académica, necesidades detectadas por el equipo docente o si hay una situación de vulnerabilidad socioeducativa. Calvo destacó que se busca «mellorar os resultados dos alumnos galegos» con el apoyo a los estudiantes que más lo necesitan, en el marco de una enseñanza pública de «calidade, inclusiva e no que se garanta a igualdade».

Planes para cada centro

La Consellería de Educación impulsará el diseño de un sistema de mejora educativa integrado, a través del cual los resultados de las evaluaciones de diagnóstico se traduzcan en planes específicos para cada centro, diseñados en colaboración con los servicios de Inspección Educativa y adaptados a sus características y necesidades. Además del rendimiento competencial, estos análisis tendrán en cuenta factores como el nivel socioeconómico y cultural, la presencia de alumnos vulnerables o inmigrantes y el tamaño y las características de cada centro.

A partir de este diagnóstico, la Xunta podrá establecer medidas para mejorar las competencias, introducir nuevas metodologías, reforzar la atención a la diversidad, formar al profesorado o impulsar el liderazgo pedagógico.