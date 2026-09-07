España se desploma en PISA, Turquía supera a países nórdicos y solo Estonia aguanta la caída en la UE

Alumnas de un centro escolar de Corea del Sur YONHAP | EFE

El Informe PISA mantiene la tónica negativa del anterior examen, el del 2022, y apenas deja lugar para el optimismo. Incluso los países top (los de Oriente, con su inquietante disciplina) han perdido puntuación en una debacle generalizada que ha arrasado en España (y en Galicia). Las cifras del 2022 parecían explicarse con la crisis sanitaria, pero las generadas en mayo pasado, y que se han dado a conocer hace unos minutos, no permiten buscar excusas: los alumnos de 15 años saben menos, leen peor y su razonamiento matemático ha caído con respecto a hace tres años y de forma escandalosa si se compara con diez años atrás. Hay que tener en cuenta que 20 puntos se considera el aprendizaje de un año académico.

El caso de España es paradigmático. En los últimos tres años ha caído 23 puntos en lectura, 16 en matemáticas y 8 en ciencias. Y eso que ya estaba en la parte media-baja de la tabla europea. Si se miran los datos de un decenio atrás (2015) el panorama es desolador: 29 puntos menos en matemáticas, 22 en lectura y 16 en ciencias.

Sin ser un consuelo, la curva española es muy similar a la de los países del entorno. Cómo si no se explica que en diez años Finlandia perdiese 52 puntos en lectura, 45 Noruega y hasta 16 puntos Corea del Sur si no se trata de un fenómeno global. Más o menos arriba en la tabla general, la mayor parte de los países vivieron el 2012 o el 2015 como punto álgido para ir cayendo con cada entrega posterior (2018, 2022 y 2025). El Informe PISA se realiza cada tres años (en el 2022 no tocaba, era en el 2021, pero la pandemia atrasó un curso el examen). Las siluetas de Dinamarca o Noruega, dos países medios y correctos, prácticamente se superponen con la española.

El único caso europeo, o al menos el más significativo, digno de alabanza es Estonia. Y ha caído: un punto en ciencias en tres años, que son siete si se compara con el 2015; dos y doce en ese período en matemáticas; y 20 y 12 en lectura . Para quien crea que solo con libros de texto y mucha teoría se mantiene el nivel, Estonia es el ejemplo de que nada más lejos de la realidad. Allí, cada escuela elige el currículo y todo se aprende de forma activa, con las pantallas como parte indiscutible de su día a día. El tamaño del país ayuda (con 1,3 millones de personas) pero Islandia tiene 400.000 y Eslovenia 2 millones y el primero cayó 57 puntos en lectura en diez años y el segundo, 60.

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Y es que la lectura ha sido la materia más golpeada en estos años. Los alumnos tienen menos capacidad para entender lo que leen y son el doble de estudiantes (de 4,5 a 9) los que cometen errores porque leen demasiado rápido como para entender. Ese test, el de la rapidez de lectura, es interesante. Se trata de una serie de frases sencillas pero para las que apenas hay unos segundos; exige del alumno casi intuición en la lectura visual. Uno de cada diez se equivoca. Las frases, por cierto, son del tipo «los monos pilotan aviones», obviedades de trazo grueso para las que no hay que pensar solo responder «verdadero» o «falso».

La paradoja del gasto

Lo que también quisieron destacar los expertos de PISA es el crecimiento de Turquía, que se sitúa decimoquinto del mundo por encima de países como Alemania, Francia y países escandinavos como Suecia o Dinamarca, tradicionalmente en la parte más alta de la tabla. «La brecha global ya no solo está en quien tiene más recursos, sino en quien los emplea mejor», explicó Andrea Schleicher de la OCDE. Luxemburgo, por ejemplo, invierte en educación mucho más que Turquía, pero con resultados peores. Los especialistas que elaboraron el informe también se fijan en casos como el de Camboya, Tailandia o Filipinas, países posicionados en la parte baja de la tabla, pero que consiguen mejorar la calidad de sus sistemas educativos. Y el documento señala un aspecto interesante: que el acceso a internet en esos países no sea tan generalizado puede explicar, en parte, que el impacto que las redes y la inteligencia artificial tuvieron en los países occidentales no sea tan acuciado en el sudeste asiático o en otras zonas con menores índices de desarrollo.

De la crisis no se salvan ni los grandes, los países asiáticos. La ciudad-Estado Singapur tiene el mismo nivel de lectura de hace diez años, pero 8 menos que en el 2022. Algo parecido le ha pasado a Japón y Corea. China es un caso aparte, pero en cierto modo vinculado a la ingeniería que se detecta en otros territorios. En el 2015, el Informe PISA se aplicaba en cuatro territorios de la China continental: Pekín, Shanghái, Jiangsu (Nankín) y Cantón. Los resultados fueron muy malos y el país cayó en lectura del puesto 1.º del mundo al 27.º. En la siguiente edición Cantón fue sustituido por Zhejiang (Hangzhou es su capital), una población cercana a Shanghái con una fuerte clase media, sin las grandes diferencias sociales de los 125 millones de personas que abarrotan la costa continental frente a Hong-Kong. Eso podría explicar los cambios y evolución chinos en PISA.