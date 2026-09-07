Besteiro propone un plan de choque de 50 millones de euros para la educación gallega

Xoán Rey | EFE

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha presentado esta mañana en O Hórreo el plan de choque para la educación gallega que los socialistas han registrado en el Parlamento. La iniciativa movilizaría 50 millones de euros, el 1,6% del presupuesto de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, que este año asciende la 3.090 millones. Besteiro abrió su intervención con una crítica al relato que la Xunta viene haciendo del inicio de curso. «Levamos máis dun mes escoitando falar ao conselleiro dos milagres que nos agardan, con comparecencias falando de cifras récord, con algún plan presentado xa dúas veces», afirmó el líder socialista. Según el portavoz, ese relato no convence ni al profesorado ni a las familias: «Os docentes chegan ao inicio de curso dicindo que as contas da Consellería non se corresponden con máis profesores reais nas aulas, e as familias levan meses dicindo exactamente o mesmo: consolidar prazas non é crear prazas novas».

La primera pata del plan socialista son 35 millones de euros para incorporar 650 profesionales a las aulas gallegas: 300 especialistas en Pedagogía Terapéutica, 150 en Audición y Lenguaje y 200 orientadores y orientadoras. «Cando digo novos refírome a que non son horas reordenadas nin prazas que xa existían con outro nome. Son 650 profesionais que hoxe non están nas aulas e que estarían, con praza estrutural e a xornada completa», insistió Besteiro, quien insistió en la orientación. Según el PSdeG, la Unesco fija como referencia una orientadora por cada 250 alumnos, el mismo número que reclaman las propias orientadoras gallegas y que los socialistas incluyen en su plan como objetivo.

El segundo pilar del plan son 15 millones para un plan urgente de infraestructuras. Besteiro puso el foco en el reparto de las obras de este verano: 86,7 millones anunciados en 364 centros de los que la mayor parte se concentra en 61 grandes actuaciones, de forma que a los 303 centros restantes les quedan unos 23.400 euros de promedio. Los socialistas acompañan esa partida de una exigencia que, señaló Besteiro, no existe en Galicia después de diecisiete años de gobierno del PP: un inventario público del estado de cada centro, con los criterios de prioridad, el costo de cada obra y el año en el que se va a hacer.

El portavoz del PSdeG se refirió también al inicio del curso universitario. El Plan gallego de financiación universitaria remataba este año y el pasado 28 de julio la Xunta anunció su prórroga durante 2027, con la justificación de que dos de las tres universidades acaban de renovar sus equipos rectorales. Besteiro no comparte ese argumento: «A de Santiago ten reitora desde abril e a de Vigo desde finais de xuño. Están traballando e teñen proxecto. O que precisan é saber con que diñeiro contan a partir de 2028, e aprazar un ano non lles dá estabilidade: quítalles un ano», sostuvo el líder socialista. Besteiro advirtió además de las consecuencias a medio plazo de esa falta de horizonte, porque una universidad que no sabe lo que va a ingresar, dijo, no puede planificar.

Debate sobre la autopista

Por otra parte, Besteiro acusó hoy al Gobierno de Alfonso Rueda de intentar retrasar la transferencia de la AP-9 mediante la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en el Congreso. Según argumentó, el PP de Galicia no quiere la transferencia de la AP-9 y debería decirlo abiertamente. El líder socialista considera que la Xunta está recurriendo a un «subterfuxio» para ganar tiempo y demorar la aplicación de la ley. El portavoz del PSdeG explicó que la convocatoria de una Comisión Bilateral entre el Estado y la Xunta responde al procedimiento previo previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional cuando una de las partes anuncia su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad. «Agora xa sabemos o dato que faltaba. A Comisión Bilateral non se pide para negociar a transferencia, senón porque a Xunta pretende cuestionar a lei que a fai posible», sostuvo Besteiro.