Baja la mortalidad en carreteras gallegas en lo que va de año

Atasco en la AP-9, en dirección a Tui, en una fotografía de abril. M.Moralejo

Este verano fue menos mortal que otros en Galicia. Durante julio y agosto, 17 personas murieron en accidentes de tráfico entre las cuatro provincias. La cifra es menor que la de un año atrás en el mismo periodo, cuando fallecieron 21, pero sigue siendo significativa: más de cinco muertos cada semana. Es relevante que la tendencia en la comunidad autónoma con más vehículos matriculados por habitante —según datos del INE y de la DGT— haya sido el descenso, cuando ha habido más coches en circulación que otros años. Al tener en cuenta el acumulado de meses desde enero, en Galicia baja la mortalidad. Murieron 52 personas en carretera, mientras que en los mismos meses de 2025 lo hicieron 57. Destaca el caso de A Coruña, que pasó de las 25 víctimas mortales del año pasado a las 10 de este. Su caso es excepcional, porque el número de fallecidos aumentó en Lugo, Pontevedra y Ourense.

Los datos, que presentó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntan en peor dirección cuando se observan a escala nacional. En total, 240 personas han perdido la vida al volante o por culpa de alguien que conducía, 10 más que el año pasado. «Un mal verano», fue la frase que usó el ministro para resumir el problema.

El verano, en cualquier caso, ya no es tan moral como hace años. Los coches son más seguros, la circulación se ha desplazado de carreteras nacionales y comarcales a autovías y autopistas y, en general, la operación salida y retorno no se corresponde con un aumento significativo de mortalidad. Pero aún así, el número de siniestros que acaban en muerte durante la época estival duplica proporcionalmente a otros momentos del año. ¿El motivo? Vacaciones, tiempo libre, más ocio y, relacionado con todo eso, más bebida y más drogas. Mayor número de errores que podrían evitarse.

Positivo al volante

«El problema sigue siendo el uso de alcohol y estupefacientes al volante», apunta el coronel Hidalgo, de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia, que explica que el uso de estas sustancias aumenta en época estival. El Ministerio de Justicia publica anualmente los resultados de los test de drogas y alcoholemia en fallecidos por accidentes. Los datos de 2026 aún no están disponibles, pero sí los de los años anteriores. Los más recientes, los de 2025, muestran que en Galicia el 48,5% de los conductores que murieron dieron positivo. En 2024, fue más de la mitad, el 53,7 %. Y en 2022 esto se vio especialmente marcado: más de 6 de cada 10 fallecidos habían consumido alguna sustancia que alteraba su conducción.

La principal es el alcohol, porque es la que más se consume. Del total de positivos entre los fallecidos que iban conduciendo, el 71,9 % había bebido más de lo permitido. Pero resulta especialmente revelador que el porcentaje de personas que fallecieron por ir al volante bajo los efectos de un psicofármaco (34,4 %) es superior al de los que lo hicieron tras haber tomado alguna droga ilegal (28,1 %). «Cómo son legales, mucha gente se confía. Pero muchas producen somnolencia y pérdida de reflejos», advierte el coronel Hidalgo. «La gente no sé da cuenta, pero se queda frita».

Eso es algo bastante particular de Galicia. En el resto de España, las drogas (41,9 %) superan a los psicofármacos (34,1 %) entre los fallecidos que dieron positivo en alguna sustancia. De hecho, el porcentaje de positivos en general entre los muertos que iban al volante en la comunidad gallega es menor al de la media nacional. El 48,5 % en el primer caso y el 49,9 % en el segundo.

Otro factor que condiciona la mortalidad en accidentes es el tipo de vehículo que se va manejando. En caso de accidente, es preferible ir conduciendo un coche que una moto. Este verano murieron 54 motoristas en toda España, la mitad exacta de ellos tuvieron el siniestro el fin de semana por salirse de la vía. En cualquier caso, es el primer verano desde 2014 con menos de un motorista muerto al día de media.