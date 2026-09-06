El Sergas impulsa una central de compras con ahorros de hasta un 55 % en algunos productos

El Sergas invierte unos 530 millones de euros al año en productos sanitarios, implantes y material de laboratorio, en la foto las urgencias pediátricas del Álvaro Cunqueiro Oscar Vázquez

El Sergas gasta al año en torno a 530 millones de euros en productos sanitarios, implantes y material de laboratorio. Actualmente ya se hacen algunas compras centralizadas que permiten optimizar costes, pero la Consellería de