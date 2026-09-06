El Sergas impulsa una central de compras con ahorros de hasta un 55 % en algunos productos
SANTIAGO / LA VOZ
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La medida posibilita además equiparar el material que se adquiera para los diferentes centros sanitarios07 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Sergas gasta al año en torno a 530 millones de euros en productos sanitarios, implantes y material de laboratorio. Actualmente ya se hacen algunas compras centralizadas que permiten optimizar costes, pero la Consellería de