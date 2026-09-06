El Sergas impulsa una central de compras con ahorros de hasta un 55 % en algunos productos

Elisa Álvarez González
ELISA ÁLVAREZ SANTIAGO / LA VOZ

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El Sergas invierte unos 530 millones de euros al año en productos sanitarios, implantes y material de laboratorio, en la foto las urgencias pediátricas del Álvaro Cunqueiro
El Sergas invierte unos 530 millones de euros al año en productos sanitarios, implantes y material de laboratorio, en la foto las urgencias pediátricas del Álvaro Cunqueiro Oscar Vázquez

La medida posibilita además equiparar el material que se adquiera para los diferentes centros sanitarios

07 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Sergas gasta al año en torno a 530 millones de euros en productos sanitarios, implantes y material de laboratorio. Actualmente ya se hacen algunas compras centralizadas que permiten optimizar costes, pero la Consellería de

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