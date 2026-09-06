Los patinetes eléctricos vuelven a estar permitidos desde este lunes en los trenes de media y larga distancia

Un joven circulando con su patinete por A Coruña, en una imagen de archivo. CESAR QUIAN

Los patinetes eléctricos volverán a estar permitidos a partir de este lunes, 7 de septiembre, en los trenes de media y larga distancia (AVE y Avlo) de Renfe, pero con condiciones. No habrá que pagar una cantidad extra para viajar con ellos, pero estos vehículos de movilidad personal, que la operadora pública prohibió hace tres años de manera cautelar y por cuestiones de seguridad, deben cumplir rigurosamente con la normativa vigente. Deberán estar inscritos en el registro de la DGT, disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil, y del certificado de circulación como prueba de que están homologados y que cumplen con las características técnicas requeridas. Renfe no precisa si los trenes Avant que cubren la línea entre A Coruña y Ourense están incluidos entre los que autorizan el viaje con estos vehículos.

Durante el viaje, los patinetes deberán permanecer plegados y apagados en todo momento, y no estará permitida la recarga de baterías a bordo. Además, según especifica la operadora ferroviaria pública, estos vehículos deberán situarse en los espacios habilitados o en aquellas zonas donde ocasionen «la menor interferencia posible al resto de viajeros». Lo esencial al viajar con uno de ellos es que no se obstaculicen pasillos, puertas, salidas de emergencia ni espacios prioritarios. Para recordar estas medidas de seguridad, Renfe reforzará la comunicación interna con el personal operativo y de seguridad para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa.

Esta decisión de volver a permitir la entrada a los trenes con estos vehículos llega, según explica Renfe, con el amparo de la nueva normativa estatal para este tipo de vehículos, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre obligando, por ejemplo, a llevar casco en todo momento y chaleco reflectante en situaciones de baja visibilidad. Pero además, la operadora pública se homologa así a otras compañías ferroviarias europeas que ya permiten acceder a sus trenes con estos vehículos de movilidad personal.

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Las condiciones para llevarlos a bordo, no obstante, varían según el país. En Alemania, la Deutsche Bahn permite viajar con patinetes siempre que estén plegados y que se guarden en los espacios habilitados para el equipaje. En Italia también se puede subir a los trenes regionales de forma gratuita con uno de estos vehículos, y en Francia se suelen permitir siempre que no sea en horas punta para garantizar espacio suficiente a bordo para otro tipo de equipaje. En los Países Bajos, al igual que ocurre con Renfe, la operadora pública también exige que el vehículo esté registrado y que tenga contratado un seguro. Con este cambio en las condiciones de viaje, Renfe defiende que la regulación y los controles adecuados permiten recuperar «una opción de movilidad ampliamente demandada por los usuarios y manteniendo como principio irrenunciable la protección y seguridad de todos los viajeros».