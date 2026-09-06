Educación y la transferencia de la AP-9 centrarán el primer pleno del Parlamento tras el verano

Vista del Parlamento de Galicia en una sesión plenaria. SANDRA ALONSO

El descanso veraniego se ha terminado para los diputados del Parlamento de Galicia. El martes y el miércoles volverán a sentarse en sus escaños para asistir al primer pleno del curso político, que empieza con la vista puesta en el próximo ciclo electoral, y con la comparecencia a petición propia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. El también responsable de las carteras de Ciencia, Universidades y Formación Profesional abordará el inicio del curso para casi 300.000 alumnos y defenderá las medidas que la Xunta ha puesto en marcha en el terreno educativo. Enfrente tendrá a BNG y PSdeG, que reclamarán más docentes y recursos para atender a alumnos con necesidades específicas.

El otro asunto de importancia en el orden del día será el traspaso pendiente de la AP-9 a Galicia. El BNG defenderá una proposición no de ley para buscar el apoyo de la Cámara al acuerdo del Congreso para transferir la autopista, pero el PPdeG denunciará que ese acuerdo «rompe por completo» con el texto original aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego.

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En el pleno también se abordarán otras cuestiones. El grupo popular criticará «o ataque frontal ao autogoberno» que supone a su juicio la modificación de la Ley de Costas, mientras que desde la oposición, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, preguntará al presidente de la Xunta por el aumento del coste de la vida, y solicitará la comparecencia del conselleiro de Sanidade «tras un verán con falta de persoal, peche de camas e colapso en urxencias». El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará a Rueda «polas medidas para combater as emerxencias que padece Galicia» y denunciará que se quite una ambulancia al hospital de O Salnés «para levala a Sanxenxo por cores políticas».

El modelo de financiación, también a debate

El modelo de financiación autonómica también centrará el debate. Los populares recalcarán su oposición a la propuesta del Gobierno, que considera «un castigo para os galegos», mientras que Pontón arremeterá contra la Xunta «por defender os intereses electorais do PP» en lo tocante a la financiación. Besteiro, por su parte, afeará a los de Rueda que se nieguen a que Galicia «reduza a débeda mentres escatiman en docentes e ambulancias».