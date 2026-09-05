La factura de los accidentes de tráfico urbanos: 2.150 heridos en Galicia al año

Zona de A Coruña con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, en una imagen de archivo. EDUARDO PEREZ

Seis personas resultan heridas cada día en Galicia por accidentes de tráfico registrados en las vías de carácter exclusivamente urbano. La Dirección General de Tráfico constata la existencia de 1.725 accidentes con víctimas en el último año analizado por sus técnicos, el 2024, ejercicio en el que fallecieron treinta personas sobre el asfalto y tuvieron que ser atendidas 2.149 más por heridas de distinta consideración consecuencia de accidentes con toda clase de vehículos en las calles, caminos y demás viales municipales de la comunidad. En realidad, son medio millar de heridos menos que en el año anterior, pero la reducción en la cantidad de afectados no rebaja la preocupación social que genera el tráfico como uno de los principales problemas urbanos.

«Nuestra percepción es que está volviendo a aumentar el volumen de accidentes en ciudades y pueblos. Crece el número de vehículos, mientras que justo el de los efectivos de las policías locales lo hace en muy pocos ayuntamientos, cuando no disminuyen, como está ocurriendo en la mayoría de los de Galicia. Esa circunstancia lleva a hacer menos controles y a tener menos patrullas en las calles, lo contrario de lo que en realidad se necesita», reflexiona José Manuel Blanco, presidente de la Unión Galega de Policías Locales y agente en Muxía.

Apunta a la diversidad del tipo de vehículos que se han sumado a la circulación urbana como uno de los motivos que inciden en ese incremento de siniestros. Los usuarios de bicicletas contabilizan en las vías locales de Galicia un único fallecimiento (ocurrió en Nigrán), pero un total de 133 heridos. Los vehículos de movilidad personal (patines, monociclos y otras variantes eléctricas) suman otros 65 heridos más, cinco de ellos con afecciones de carácter grave. Vilagarcía se ha convertido en el ejercicio analizado por la DGT en el escenario más frecuente para los accidentes tanto de bicicletas como de patines, justo cuando en la capital arousana ha crecido la extensión de sus ciclovías y la peatonalización gana espacio en el centro.

Sin miedo a los puntos

«Se percibe cierta relajación en los usuarios de todos los vehículos en general», atestigua Blanco Lema, para quien la retirada de puntos del carné de conducir ya no provoca el mismo temor que al comienzo de su implantación y hasta hace unos años. El peatón, el eslabón más débil en el ecosistema del tráfico urbano, ejemplifica la preocupación vial al crecer ligeramente el número de los que perdieron la vida al ser alcanzados durante el último año. Murieron 16, y por partida doble incluso en Vigo, Ferrol, Ames y Carballo. Otros 99 resultaron heridos graves y 446 de carácter leve.

Las calles coruñesas son, según los registros de Tráfico, donde más viandantes sufrieron accidentes: 98 en total en un solo año, pese a que la ciudad ha adoptado la limitación a 30 kilómetros por hora como fórmula para calmar el tráfico en arterias básicas del casco urbano, además de haber extendido las zonas de bajas emisiones de tal manera que, tras Pontevedra, lidera en Galicia el ránking urbano de la preservación del centro de las emisiones de los tubos de escape.

Tras A Coruña, surge Vigo como segundo escenario más peligroso para los peatones (dos fallecidos y 83 heridos), y la siguen Santiago (59 atropellados) y Ourense (una muerte por alcance y otros 34 afectados).

Diversos concellos

Los registros de la DGT certifican que fueron cien exactamente las localidades gallegas en las que la circulación provocó accidentes con víctimas en sus arterias municipales en el año auditado. Las urbes de más de 25.000 habitantes son el escenario más frecuente en dicha estadística, una realidad que no es ajena a pueblos con menor masa residencial como Soutomaior, Oímbra, Xove o Brión, donde también se consignaron siniestros de tráfico con fallecidos y heridos en su mapa viario local.

En 44 concellos las motos y ciclomotores conforman su propio capítulo en la siniestralidad municipal gallega. Destaca el caso de Vigo, donde su volumen de accidentes casi se equipara al protagonizado por los turismos, pese a representar las motocicletas apenas un tercio del parque móvil olívico. Un fallecido, 14 heridos graves y 118 leves evidencian el peso que las motos han adquirido en los últimos años en Vigo, ciudad en la que están dadas de alta en la actualidad más de 43.000 unidades.

«Es muy preocupante ver cómo ha crecido el índice de siniestralidad y el grupo de edad al que afecta, fundamentalmente el joven», advierte Juan Noguerol, presidente del Club Moto Vigo, el más antiguo de España. Mantiene que Vigo no es una ciudad amable para la moto, pese a su expansión, sobre todo por la falta de adaptación de la señalización horizontal a su conducción y la proliferación de tapas de alcantarilla y registro de servicios que pueblan las calles del centro. «Si tocas el freno, ya sabes que te vas al suelo», lamenta mientras reclama para toda Galicia pinturas y asfaltos acordes con el clima de la comunidad. José Manuel Blanco añade otra petición: «Educación vial obligatoria en todos los centros escolares desde edades muy tempranas».

Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes: «En las ciudades debería haber cero siniestros, son evitables»

«Que haya más de dos mil heridos en accidentes urbanos en Galicia me causa una muy mala percepción, porque en realidad, en las ciudades debería haber cero accidentes. Por cierto, no son accidentes, sino siniestros, porque los accidentes son evitables», valora y precisa Jeanne Picard, delegada en la comunidad de la asociación ciudadana Stop Accidentes.

La asociación a la que pertenece defiende que en las ciudades la prioridad siempre debería tenerla el peatón y no el coche. «Cuando una calle se peatonaliza, los vecinos quedan encantados y los comerciantes todavía más. El problema, la siniestralidad, surge en la convivencia del vehículo y los viandantes, pero es posible alcanzar esa convivencia, tal y como se ha demostrado en Pontevedra o se va avanzando en A Coruña, aunque todavía haya una velocidad alta pese a las implantaciones de las limitaciones a 30 kilómetros por hora», constata Picard.

El avance del transporte público y las peatonalizaciones son para la integrante de Stop Accidentes dos de las soluciones que mayor impacto generan en la reducción de la siniestralidad. Un transporte que en ciudades como Vigo y A Coruña, al menos, entiende que no puede tener otro carácter más que metropolitano. «La cantidad de vehículos que entran y salen a diario de un lugar como A Coruña es enorme porque falla el transporte metropolitano. Ojalá hubiese un metro», propone como elemento que está convencida de que cambiaría el tráfico radicalmente en las grandes ciudades gallegas.

Más patines

Jeanne Picard advierte que el nuevo reglamento de la circulación obligará a los usuarios de los patines eléctricos a llevar casco y también a portar una indumentaria visible, un vehículo que augura aún ganará más presencia en el tráfico urbano conforme la economía de las familias se vea más afectada por el precio de los combustibles. «En el tráfico todo depende del respeto, pero para lograrlo es necesario que los colegios abran sus puertas a la educación vial, que es educación en sociedad», dice, mientras añade que cada vez percibe más agresividad al volante.