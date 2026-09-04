La Xunta toma medidas para que no prescriba su reclamación millonaria contra el cartel de los pañales
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Sanidade trabaja con la asesoría jurídica, los colegios de farmacéuticos y la USC para investigar las compras desde 1996, cuando empezó el fraude05 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Consellería de Sanidade ha tomado medidas para evitar que prescriba la reclamación millonaria que la Xunta prepara contra las ocho empresas del llamado cartel de los pañales. Entre 1996 y el 2014 esas compañías