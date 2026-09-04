Rueda recorre la Vía da Prata en bicicleta para promocionarla a tres meses del inicio del Xacobeo

Redacción LA VOZ

GALICIA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,en su recorrido ciclista por la Vía da Prata.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,en su recorrido ciclista por la Vía da Prata. DAVID CABEZON @ XUNTA | EUROPAPRESS

El presidente destaca que la ruta es «absolutamente recomendable» y registra un 32 % más de peregrinos que hace un año

04 sep 2026 . Actualizado a las 19:20 h.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está recorriendo estos días parte del Camino Mozárabe-Vía da Prata a Santiago, una ruta que destacó como «absolutamente recomendable e cun crecemento moi importante». Según detalló, en agosto la cifra de peregrinos que recogieron la Compostela aumentó un 32 % respecto al mismo mes del 2025.

En total, por esa vía han llegado a la Catedral 7.000 peregrinos en lo que va de año, un 3 % más que en el ejercicio anterior. Casi la mitad de ellos, un 42 %, son extranjeros, la mayoría de Portugal e Italia. 

En todas las rutas del Camino de Santiago se ha incrementado el número de viajeros. El número de compostelas ha aumentado en un 6 % desde el 2025. Han llegado casi 400.000 peregrinos, el 62 % procedentes de otros países. 

Rueda destacó la importancia de que la citada ruta siga creciendo en los meses previos al inicio del Xacobeo, «o noso gran ano», y recordó que la Xunta está haciendo inversiones para mejorar la experiencia y la seguridad en todas las rutas que conducen a la capital gallega. 