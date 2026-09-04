Rueda recorre la Vía da Prata en bicicleta para promocionarla a tres meses del inicio del Xacobeo
GALICIA
El presidente destaca que la ruta es «absolutamente recomendable» y registra un 32 % más de peregrinos que hace un año04 sep 2026 . Actualizado a las 19:20 h.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está recorriendo estos días parte del Camino Mozárabe-Vía da Prata a Santiago, una ruta que destacó como «absolutamente recomendable e cun crecemento moi importante». Según detalló, en agosto la cifra de peregrinos que recogieron la Compostela aumentó un 32 % respecto al mismo mes del 2025.
En total, por esa vía han llegado a la Catedral 7.000 peregrinos en lo que va de año, un 3 % más que en el ejercicio anterior. Casi la mitad de ellos, un 42 %, son extranjeros, la mayoría de Portugal e Italia.
En todas las rutas del Camino de Santiago se ha incrementado el número de viajeros. El número de compostelas ha aumentado en un 6 % desde el 2025. Han llegado casi 400.000 peregrinos, el 62 % procedentes de otros países.
Rueda destacó la importancia de que la citada ruta siga creciendo en los meses previos al inicio del Xacobeo, «o noso gran ano», y recordó que la Xunta está haciendo inversiones para mejorar la experiencia y la seguridad en todas las rutas que conducen a la capital gallega.