Rueda recorre la Vía da Prata en bicicleta para promocionarla a tres meses del inicio del Xacobeo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,en su recorrido ciclista por la Vía da Prata. DAVID CABEZON @ XUNTA | EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está recorriendo estos días parte del Camino Mozárabe-Vía da Prata a Santiago, una ruta que destacó como «absolutamente recomendable e cun crecemento moi importante». Según detalló, en agosto la cifra de peregrinos que recogieron la Compostela aumentó un 32 % respecto al mismo mes del 2025.

En total, por esa vía han llegado a la Catedral 7.000 peregrinos en lo que va de año, un 3 % más que en el ejercicio anterior. Casi la mitad de ellos, un 42 %, son extranjeros, la mayoría de Portugal e Italia.

En todas las rutas del Camino de Santiago se ha incrementado el número de viajeros. El número de compostelas ha aumentado en un 6 % desde el 2025. Han llegado casi 400.000 peregrinos, el 62 % procedentes de otros países.

Rueda destacó la importancia de que la citada ruta siga creciendo en los meses previos al inicio del Xacobeo, «o noso gran ano», y recordó que la Xunta está haciendo inversiones para mejorar la experiencia y la seguridad en todas las rutas que conducen a la capital gallega.