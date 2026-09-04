Oporto y los Caminos desde Portugal capitalizan el fervor por el jacobeo en Italia
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La conectividad del Sá Carneiro, con 70 vuelos a 10 ciudades, modifica las preferencias de los peregrinos transalpinos, cuya presencia creció un 66 %05 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una película protagonizada por un popular cómico italiano arranca en un chalé de lujo en Cerdeña, la trama se va momentáneamente al sur de Francia, a continuación promociona sin rubor las bondades del Camino de