Oporto y los Caminos desde Portugal capitalizan el fervor por el jacobeo en Italia

Juan María Capeáns Garrido
JUAN CAPEÁNS SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un grupo de peregrinos italianos recién llegados a Santiago, el jueves en la praza do Obradoiro.
Un grupo de peregrinos italianos recién llegados a Santiago, el jueves en la praza do Obradoiro. XOAN A. SOLER

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05 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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