Fallece la madre del consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras

María del Pilar Maceiras Rodríguez, madre del consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, falleció este viernes a los 86 años de edad. Tenía otro hijo, Julio-Marcos, y dos nietos. La salida del hogar funerario, el número 2 de Plaza Palloza, se producirá a las once y media de la mañana de este sábado y el funeral se oficiará a las doce en la iglesia parroquial de San Cosme de Maianca, en Mera (Oleiros). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de la misma parroquia.

Óscar García Maceiras, hijo de María del Pilar Maceiras Rodríguez y de Julio García Rosende, ya fallecido, es consejero delegado de Inditex desde el 2021. Estudió en el colegio Calasanz de A Coruña, se graduó en Derecho en la Universidade da Coruña y aprobó las oposiciones a abogado del Estado.