El Ministerio transferirá más de cuatro millones a Galicia para incorporar nuevos profesores a las universidades públicas

Dos estudiantes entran en la Facultade de Veterinaria, en el campus de Lugo (USC), en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acordado este viernes transferir 149,67 millones de euros a las comunidades autónomas para que estas paguen el sueldo de los profesores ayudantes de doctor. De ellos, 4.235.637 serán para Galicia. Todas las autonomías votaron a favor, salvo Baleares.

El dinero que se va a repartir forma parte del proyecto María Goyri, que el Gobierno de España firmó con cada autonomía en 2024. El pacto consiste en que el Estado sufrague durante seis años el sueldo de 3.400 ayudantes de doctor y las comunidades por su parte el de otros 2.236 investigadores. El compromiso es que los Gobiernos de las distintas comunidades hagan fijos después al total de 5.636 docentes.

El acuerdo llega con retraso. La reunión de la Conferencia General de Política Universitaria estaba prevista para el 29 de julio, pero las comunidades autónomas gobernadas por el PP no asistieron y el acuerdo, que necesitaba la asistencia mínima de la mitad de las comunidades más una, no puedo salir adelante.

El argumento que dieron varias de estas comunidades para no presentarse fue que estaban muy ocupadas por la gestión de los incendios forestales, a pesar de que la reunión iba a ser telemática, con una duración prevista de 30 minutos, solo iba a tener dos puntos y no era necesario que asistieran los concejeros, podía hacerlo «un alto cargo de su departamento», señalaron desde el Ejecutivo central. Además, salvo en la Región de Murcia, las competencias de extinción forestal y las de universidades no pertenecen a la misma consejería. «Existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del pleno sin interferir en la gestión de la emergencia», señalaron desde el Ministerio, cuya responsabilidad era preparar el expediente, convocar el pleno y poner los fondos a disposición de las comunidades autónomas.

Las universidades pagaron

La consecuencia de ese desajuste fue que las universidades tuvieron que adelantar ese dinero para pagar al profesorado. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) celebró ayer que se haya «desbloqueado» la transferencia de los 149,6 millones de euros y que «se cumplan los acuerdos consensuados». El programa María Goyri supone que por primera vez el Gobierno central va a pagar el salario de profesores universitarios de la enseñanza pública, una competencia que está transferidas a las comunidades autónomas.