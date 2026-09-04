Galicia consolida la red de playas sin humo más grande de España y ultima una normativa sancionadora común para los concellos

Acto en Begonte de la Rede de Praias sen Fume, con la participación del conselleiro de Sanidade

Galicia continúa situándose a la vanguardia en la lucha contra el tabaquismo y la protección de los espacios naturales. Así lo manifestó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien presidió en el área fluvial de Begonte un acto de la consolidación de la Rede Galega de Praias sen Fume como la red de arenales libres de tabaco más amplia de España, al concentrar uno de cada cuatro de estos espacios en todo el territorio nacional.

Acompañado por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, el titular de Sanidade intervino en el acto de entrega de diplomas de la categoría oro de esta iniciativa, que tuvo lugar en la playa fluvial del municipio lucense de Begonte.

Durante el evento, Gómez Caamaño explicó que, con el objetivo de dar mayor fuerza e intensidad a la seguridad jurídica del proyecto, la Consellería de Sanidade ya ha iniciado los trabajos junto a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para elaborar una normativa común. Este marco legal ayudará a los concellos a regular las sanciones correspondientes, tomando como referencia modelos que ya se aplican en ciudades como Barcelona o San Sebastián.

El máximo responsable de la sanidad gallega subrayó que Sanidade aspira a dotar a la comunidad de una herramienta sancionadora que potencie la prevención contra el consumo de tabaco. En este sentido, recordó la reciente aprobación de la Lei de protección da saúde dos menores e de prevención de condutas adictivas, una norma pionera en Europa que incide especialmente en este ámbito.

En palabras del propio conselleiro, «non só se trata de delimitar novos espazos libres de fume, senón de protexer aos nosos menores desa adicción, establecendo a prohibición da venda a menores de cigarros electrónicos ou vapeadores».

La iniciativa, que comenzó hace diez años con apenas 19 concellos precursores en el 2016, cuenta hoy con la participación de 85 municipios. Entre todos suman un total de 249 arenales y puertos libres de humo, de los cuales 39 son playas fluviales (como la de Begonte, adscrita al programa desde el 2018). Este recorrido ha llevado al programa a ser reconocido como Boa Práctica do Sistema Nacional de Saúde por el Ministerio de Sanidad.

Acto en Begonte de la Rede de Praias sen Fume

El conselleiro remarcó que los objetivos prioritarios del programa son proteger la salud de las personas no fumadoras, cuidar el patrimonio medioambiental y, sobre todo, desnormalizar el consumo de tabaco y dispositivos electrónicos de vapeo. Asimismo, Gómez Caamaño agradeció el compromiso de regidores, concejales y de la Dirección Xeral de Saúde Pública por hacer posible que Galicia encabece también otras iniciativas similares, como la red de parques y puertos sin humo.

Reconocimiento especial: 49 concellos en la «Categoría Ouro»

Dentro del programa, la Xunta distingue en la categoría oro a aquellos municipios que han declarado como espacio libre de humo el 100 % de sus arenales. En esta edición se ha otorgado el diploma a 49 ayuntamientos distribuidos de la siguiente manera: