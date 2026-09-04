Demandan que se ejecute la sentencia por la contaminación en As Conchas

Estado del agua en el embalse de As Conchas (Lobeira), el jueves 3 de septiembre del 2026.

La Asociación de Veciños das Conchas, de Lobeira (Ourense), presentó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) una demanda de ejecución forzosa para que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil cumplan la sentencia por la contaminación en la cuenca del río Limia. Dicha sentencia, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, ratificada en febrero del 2026 por el Tribunal Supremo, por lo que es firme, resolvió que la inacción de ambas Administraciones vulneró los derechos fundamentales de la población de As Conchas, donde se encuentra la presa del mismo nombre, y las condenó a tomar medidas e indemnizar con 30.000 euros a siete demandantes.

La asociación vecinal presentó la demanda porque entiende que, más de un año después de la primera sentencia del TSXG, no se adoptaron las medidas anticontaminación para acabar con los malos «olores y la degradación ambiental» en el embalse y para garantizar a la población «agua potable limpia y segura». «La contaminación continúa, se han repetido episodios de proliferación masiva de cianobacterias potencialmente tóxicas y existen indicios de afectación aguas abajo, incluida la presa portuguesa de Lindoso», señalan los demandantes, que cuentan con el respaldo de ClientEarth y Amigas da Terra.