Besteiro cierra filas con Sánchez en su posición sobre Marruecos: «O que se require para acusar formalmente a un Estado son probas»

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Xoán Rey | EFE

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cerró este viernes filas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su posición en la invasión de Ceuta y la implicación de Marruecos. «O que se require para acusar formalmente a un Estado son probas», afirmó Besteiro, «e o que dixo o presidente do Goberno é que non tiña esas probas palpables». Añadió que, según Sánchez, «pode haber certos indicios que podían dar a entender algunhas cousas», pero no hay «probas serias da implicación de Marrocos».

Besteiro se planteó si es respetable que se filtrase el informe encargado por la jueza a la Policía Nacional en el que sí se apunta a la participación de Marruecos y recordó que fue elaborado tras la entrada masiva de personas por la frontera marroquí. Sobre los informes previos que advertían del riesgo de un incidente de ese tipo, dijo que «non sabemos» si se referían «a un movemento de catro ou cinco ou anunciaban previamente a entrada de 80.000 persoas en Ceuta».

El secretario general del PSdeG también reclamó a las comunidades del PP que colaboren con Ceuta y admitan el reparto de menores inmigrantes no acompañados porque «un menor que chega só segue sendo un menor: non se pode pedir solidariedade con pancartas na rúa e logo mirar para outro lado» y advirtió que esos niños y adolescentes no pueden ser utilizados «para ter unha batalla política»

Besteiro participó por la mañana en la comisión interparlamentaria que reúne a los parlamentarios socialistas del Congreso, Senado, Eurocámara y el Parlamento de Galicia para fijar la acción en el inicio del curso político.

Durante la reunión también se trató el debate sobre la financiación autonómica y la condonación de la deuda. Besteiro lamentó que el PPdeG vaya al Consejo de Política Fiscal y Financiera «coas mans atadas por Feijóo e dende Génova». Criticó que la Xunta se haya negado a negociar con el Gobierno y con ellos haya renunciado «a defender os intereses do noso país por seguir a estratexia de confrontación aberta de Madrid». Además defendió que la Xunta acepte la condonación de la deuda de 4.010 millones de euros. Señaló que ese es «o verdadeiro quilómetro cero da financiación autonómica para Galicia» y añadió que «a situación financeira de Galicia é mellor despois da condonación que antes de aceptala»; por lo que «non se entende que o PP se siga negando». Extendió esas críticas al BNG, que «xa se autoexcluíu deste debate presentando a súa oferta económica como a do concerto económico» y se preguntó «con que argumentos vai pelear [el BNG] por unha mellor financiación, se ao final o único que está dicindo é que eles solamente defenden o modelo do concerto económico?».