Ángeles Vázquez defiende que los concellos cedan a consorcios la gestión del agua

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en una imagen de esta semana. ANA GARCÍA

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió este viernes que los concellos cedan a consorcios la gestión del agua, como planteó esta semana en el Parlamento el director de Augas de Galicia, Roi Fernández. En una entrevista en Radio Voz, la conselleira afirmó que es hora de adoptar una gestión diferente del ciclo del agua y de abandonar los «marcos entre concellos». A su juicio, resulta «o colmo» que ciertos ayuntamientos no paguen el canon establecido por lei, «pero si llo cobren aos seus concellos veciños», y pone como ejemplo el sistema de abastecimiento supramunicipal que existe en Pontevedra y que cubre a siete municipios de la comarca. «Temos que ir cara a mancomunidades e ten que haber total transparencia e participación de todos os concellos», apostilla.

Sobre el caso concreto de Vigo, que generó un cruce de acusaciones entre ella y el alcalde de Vigo, la conselleira apeló a «non abrir unha guerra da auga, senón a facer os deberes necesarios», y defendió la gestión de la Xunta al acometer obras en el pantano de Eiras, donde la falta de mantenimiento en las válvulas, dijo, «podía deixar 400.000 veciños sen auga». Recordó que el Gobierno gallego invirtió allí 2,4 millones de euros, y que los ayuntamientos saben que tienen plenas competencias y que «non están sós». En todo caso, censuró la situación que se vive con el embalse de Eiras: «Vigo non lle fai ningún favor a Baiona, nin Baiona lle ten que pedir por favor a Vigo».

Ángeles Vázquez también recalcó la necesidad de corregir las fugas que se detectan en el sistema y que provocan unas pérdidas medias del 28 % del agua suministrada. «Nun concello normal perdemos un mes de auga cada tres meses», explica. Ese dato, asegura, implica que haya concellos que están en porcentajes de fugas muy elevados, por encima del 20 % que marca la ley, y apela «a interiorizar a obriga de dar auga de calidade aos cidadáns».

Para mejorar la gestión, la conselleira volvió a defender la puesta en marcha del Perega, el plan estratégico de abastecimiento que sustituirá al aprobado hace diez años. En ese sentido, consideró importante que los distintos territorios «poidan acceder a máis dunha fonte de auga para que os sistemas se apoien entre si cando exista unha escaseza» y recordó las 244 auditorías que se realizaron en los municipios, a los que apeló a solicitar las ayudas de la Xunta para mejorar la infraestructura. «O 50 % dos concellos que pediron axuda xa a obtiveron, pero tamén houbo momentos que nin sequera esgotabamos os fondos», dijo en relación a los ayuntamientos que no han solicitado esa ayuda.

Sobre la actual situación de sequía, Vázquez recordó que la Oficina Técnica da Seca volverá a evaluar la situación a mediados del mes de septiembre y explicó que los días de temperaturas altas que vienen por delante provoca «que os ríos non reciban auga e que haxa moita evaporación», en contraposición a la situación de mejoría que experimentaron los caudales tras las lluvias de finales de agosto.

Lei do litoral

En la entrevista concedida a Radio Voz, la conselleira aseguró que otra de sus prioridades este curso político es fortalecer la gestión autonómica del litoral. A su juicio, la modificación del real decreto de inundaciones pretende «expropiar terreos e vivendas cando unha onda chegue a un lugar sen facer anres un estudo determinado» y criticó los informes desfavorables que llegan desde Madrid para aprobar concesiones en el litoral, porque, dice, «entenden que nada pode haber na costa».