El PSdeG acusa a Educación de un «ataque frontal» a la autonomía universitaria
GALICIA
Aitor Bouza denuncia que la consellería solo pretende controlar esas instituciones03 sep 2026 . Actualizado a las 18:44 h.
El parlamentario socialista Aitor Bouza acusó este jueves a la Xunta de lanzar un «ataque frontal» contra la autonomía universitaria por su decisión, aprobada este lunes, de modificar la ley para reforzar el control económico que ejercen los consellos sociales.
Bouza consideró que la Xunta «debería estar máis preocupada de dotar economicamente as universidades públicas para que poidan prestar un servizo público de calidade». También denunció el «intervencionismo absoluto» del Ejecutivo gallego, «que o único que pretende é controlar as universidades públicas».
El parlamentario anunció que su grupo llevará la cuestión a la cámara autonómica «para reivindicar e traballar no que de verdade lles preocupa ás universidades, ao profesorado e aos estudantes: un plan de financiamento adecuado ás necesidades reais e efectivas das nosas institucións académicas».