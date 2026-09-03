La Justicia da un mes a la aseguradora de Renfe para pagar las indemnizaciones por el accidente de Angrois

Concentración plataforma victimas del accidente de Angrois, a las puertas de los juzgados de Fontiñas, en 2017. PACO RODRÍGUEZ

El Tribunal de Instancia de Santiago ordena a la aseguradora de Renfe Operadora, QBE Insurance, acatar la sentencia por el accidente del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013 y que acabó con la vida de 80 personas. El auto de ejecución, emitido este jueves por la plaza 2 de la Sección Penal, da un plazo de un mes para que QBE abone las cantidades liquidadas pendientes de pago.

En total, son 22 millones de euros, según el fallo de la Audiencia de A Coruña, que fue dictado a finales de enero. De esa cantidad, 12 millones son para las familias de los fallecidos y 10 para la de las personas que sufrieron algún tipo de lesión en el accidente, del que ya se cumplen más de 13 años.

En un primer momento, la indemnización se había fijado en 25,2 millones de euros que debían abonar a partes iguales QBE como aseguradora de Renfe Operadora y Alliance Global, que cubría económicamente a ADIF. Pero todo cambió después del fallo de enero de la Audiencia provincial, en el que se absolvió al director de Seguridad en la Circulación de ADIF, Andrés Cortabitarte López, porque se determinó que no tenía responsabilidad en el accidente. Si para la justicia ADIF ya no era responsable del accidente, su aseguradora tampoco tendría que hacerse cargo de las indemnizaciones. De ese modo, QBE acabo siendo la única responsable de pagar a las familias de las personas que murieron en ese terrible episodio y a aquellas que sufrieron algún tipo de lesión.

El hombre que manejaba el tren en ese momento, Francisco José Garzón Amo, quedó como único condenado, con una pena de dos años y medio de prisión. El auto de ejecución que ha emitido hoy el tribunal, en condiciones normales, supondría que también se ejecutara la pena impuesta a Garzón y que entrara en la cárcel después de 13 años de juicios. Sin embargo, en este momento tiene un proceso abierto para solicitar un indulto y, hasta que no se resuelva, no entrará en prisión.

Solo un día antes de que el tribunal de instancia emitiera este auto de ejecución, la Fiscalía planteó por primera vez la posibilidad de concederle a Garzón un «indulto parcial», con una reducción de pena suficiente para que finalmente no tenga que entrar en prisión. Entre los argumentos que sostenía el Ministerio Público está precisamente que ya han pasado 13 años de los hechos. También que Garzón está jubilado, tiene EPOC, cuida de su madre con discapacidad reconocida y, de manera no vinculante, pero sí significativa, que una parte de las familias de las víctimas han aceptado sus disculpas y se muestran a favor de la medida de gracia.