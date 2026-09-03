O Goberno espera que os 27 acepten o galego como lingua oficial da UE antes das novas ampliacións
GALICIA
Defende que non ten sentido incorporar como idiomas de seu as dos novos Estados membros, sen antes facelo coas españolas03 sep 2026 . Actualizado a las 19:08 h.
O secretario de Estado para a Unión Europea, Fernando Sampedro, confiou este xoves que o catalán, o galego e o éuscaro sexan recoñecidos como linguas oficiais da Unión Europea antes de que o bloque comunitario se abra a unha ampliación con novos Estados membros e que iso supoña, por extensión, a incorporación de novas linguas ao reglamento comunitario. Segundo confirmou Sampedro en declaracións recollidas por Europa Press, o Goberno solicitou que a oficialidade das linguas cooficiais se aborde o vindeiro 22 de setembro no Consello de Asuntos Xerais que se celebrará en Bruxelas. Será a primeira vez en máis dun ano que se trate ese asunto no corazón da UE.
A novidade nesta ocasión é que España presentarase no debate reflexionando que se revise o regulamento sobre linguas para incorporar os idiomas dos potenciais novos socios —Albania e Montenegro son os candidatos con máis posibilidades—, cando aínda non se recoñeceron o catalán, eúscaro e galego a pesar de ser oficiais nun país que xa é Estado membro de pleno dereito.
Ao ser preguntado por se iso implica que España non aceptará ningunha nova adhesión ao bloque ata que se recoñecesen como idiomas da UE as tres linguas cooficiais, o secretario de Estado limitouse a dicir que está convencido de que a petición española «resolverase moito antes».
O Goberno non só se comprometeu a sufragar os gastos adicionais —que a Comisión Europea cifra en arredor de 132 millóns de euros anuais, baseándose no ocorrido co gaélico—, senón que tamén propuxo unha implementación parcial unha vez concedida a oficialidade, para alixeirar deste xeito a carga económica. En concreto, o Executivo expuxo aos seus socios na primavera de 2025 que catalán, eúscaro e galego fosen oficiais de xeito parcial desde 2027, de modo que só se traducirían a partir desa data os regulamentos do Consello e do Parlamento Europeo, o que suporía un 3% do total de actos xurídicos na anterior lexislatura.
Dúbidas entre algúns países
A última vez que o Goberno levou a cuestión a debate a ese órgano foi en xullo do 2025, baixo presidencia danesa, e non volveu incluírse na orde do día ata o de agora pola falta de unanimidade necesaria para que a solicitude española se materialice. Desde o primeiro momento, ese foi o principal problema, a pesares dos esforzos do Gobierno para intentar disipar as dúbidas entre os seus socios. Sete dos Estados membros, entre eles Alemaña, opóñense, e temen que se poidan converter nun precedente que abra a porta a que linguas minoritarias noutros Estados membros poidan intentar lograr o mesmo status.