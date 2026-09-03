La Fiscalía abre la puerta a que el maquinista del accidente de Angrois no entre en prisión

Francisco José Garzón Amo a las puertas del juzgado, en 2023. XOAN A. SOLER

Han pasado 13 años del accidente ferroviario ocurrido en la curva de Angrois en el que murieron 80 personas. Por primera vez desde que se inició el proceso judicial para depurar responsabilidades, el Ministerio Fiscal se posiciona «favorablemente» frente a la posibilidad de conceder un «indulto parcial» al hombre que iba a los mandos de ese tren Alvia, Francisco Javier Garzón Amo, y que, por tanto, reducir la condena lo suficiente para que no entre en prisión. Garzón quedó como único condenado por el accidente ferroviario después de que la Audiencia Provincial de A Coruña absolviera al que era director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento en el que se produjo el descarrilamiento, Andrés Cortabitarte López.

La Fiscalía ha señalado que en el expediente del caso «concurren de forma apreciable» varias razones para valorar la posibilidad de aplicar la Ley de Indulto en el proceso de Garzón, aunque no las suficientes como para concederle el perdón total y absolverle de todos los cargos. El Ministerio Público da por buenos algunos de los argumentos de la defensa, como que el maquinista colaboró en todo momento con la acción de la justicia y mantuvo «una conducta procesal respetuosa con las resoluciones judiciales».

Otro de los motivos que la Fiscalía acepta para reducir la pena es que está correctamente integrado social, familiar y laboralmente y que, además, el penado en este momento cuida de su madre de 93 años, que tiene reconocido un grado de discapacidad del 67 %. «Consta acreditado igualmente que el penado desempeña labores efectivas de asistencia y cuidado respecto a un familiar necesitado de apoyo», señala el escrito. Además, tiene en cuenta que Garzón ha cumplido ya 65 años, está jubilado y que, además, padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que limita su salud general, otro de los argumentos que daba su defensa.

El texto del Ministerio Público también toma en consideración que ha transcurrido un «largo período» de tiempo desde que se produjo el accidente y remarca que la jurisprudencia ha reiterado que «los fines de prevención especial y reinserción social deben valorarse atendiendo a la realidad personal existente en el momento de la ejecución de la pena». Es decir, que a la hora de condenar a este hombre hay que tener en cuenta cuál ha sido su evolución desde el momento en el que cometió los supuestos delitos.

A favor del perdón

Para la Fiscalía «resulta igualmente significativo» que una parte de los familiares de las víctimas del accidente se hayan posicionado a favor de indultar a Garzón. «Aunque dicho criterio carece de carácter vinculante, constituye un elemento de ponderación relevante dentro del juicio», señala el escrito del Ministerio Fiscal.

La petición de Indulto por parte de Garzón se sustentó en firmas de personas y entidades relacionadas con el caso. En el texto por el que se solicitó la pedida de gracia consta el apoyo de los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario español y europeo —entre ellos el sindicato de maquinistas Semaf—, y del sector aéreo. También lo firmó la diputada del BNG Ana Miranda —con un papel clave en la investigación en Bruselas— «o periodistas que han informado del siniestro desde el año 2013 hasta nuestros días».