Caballero festeja sus 80 años en la Alcaldía de Vigo sin pensar en la retirada: «Celebraré aquí los 90»

El regidor socialista enseña la tarta con la bandera de Vigo CONCELLO DE VIGO

Abel Caballero cumplió ayer 80 años y lo celebró con una fiesta sorpresa en el Concello que acabó dejando también una declaración de intenciones sobre su futuro. Rodeado de concejales, asesores, personal de prensa y trabajadores municipales, el alcalde recibió una tarta con la bandera de Vigo, globos y regalos, pero fue él mismo quien llevó enseguida el cumpleaños al terreno político.

Sobre la tarta había una sola vela. Caballero explicó que simbolizaba «el primer año en los 80» y añadió: «Después, dentro de diez años, celebraremos aquí el primer año en los 90». La frase encajó con un mensaje que viene repitiendo desde hace tiempo: no tiene intención de retirarse y quiere volver a presentarse a las elecciones municipales del 2027, y también a las del 2031.

El regidor suma ya 19 años al frente del Concello y es el alcalde que más tiempo ha gobernado Vigo. Si lograse renovar el cargo en las dos próximas citas municipales, podría continuar hasta 2035, cuando tendría 88 años. A sus 80, por tanto, sigue situando su horizonte político varios años por delante.

La celebración estuvo marcada también por las referencias a la ciudad. Caballero destacó que la tarta llevaba la bandera de Vigo, y quiso hacer partícipes del cumpleaños a las numerosas personas que, según explicó, le estaban enviando felicitaciones. Les pidió incluso que compartiesen de forma simbólica el pastel desde sus casas, cortando «un trocito de la tarta» para acompañar al gobierno municipal y al propio alcalde.

El festejo tuvo, además, una parte más personal. Caballero avanzó que después haría «una celebración más particular con Cristina», su esposa. Antes de terminar, pidió ayuda para apagar la vela y llamó a participar a toda la ciudad con un «todo Vigo soplando», mientras los presentes le cantaban el cumpleaños feliz.

El cumpleaños marcó una cifra redonda, pero Caballero volvió a presentarlo como el inicio de una nueva etapa y no como el final de la que comenzó en el 2007, después de haber sido diputado, ministro con Felipe González y candidato del PSdeG a la Xunta. Su etapa en Vigo comenzó, además, sin mayoría: necesitó al BNG para ser investido. La hegemonía llegó después. Logró su primera mayoría absoluta en el 2015, alcanzó los 20 concejales en el 2019 y conserva 19 desde las municipales del 2023.