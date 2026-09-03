El BNG tacha de «despilfarro» el gasto de 2,1 millones en muebles del nuevo edificio de San Caetano

El nuevo edificio del complejo administrativo de San Caetano, en Santiago, está casi listo para empezar a trabajar. SANDRA ALONSO

El BNG pedirá explicaciones en el Parlamento por el gasto previsto de 2,1 millones en mobiliario para el nuevo edificio de la Xunta en San Caetano, que consideran un «despilfarro», en palabras del diputado Iago Tabarés.

El Bloque exige que se justifique la proporcionalidad y eficiencia de la inversión, ya que dos de los ocho lotes del contrato concentra el 65,6 % del presupuesto. Se trata de la fracción para las oficinas generales, dotada con 607.520 euros, y de la destinada a sillas, que suma 540.950 euros.

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Tabarés también destacó los precios unitarios para bienes estándar, que considera elevados. Señaló los 450 euros por silla para las oficinas generales, los 400 para sillas de confidentes, los 260 para por cada cajonera por ruedas o los 75 euros por «unha simple papeleira individual». Cabe recordar que esos elementos se comprarán en grandes cantidades. Solo las sillas de oficina serán 610.