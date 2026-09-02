La Xunta propone revisar las concesiones municipales de agua y que se transfieran a consorcios y mancomunidades

Estado del embalse de Eiras, en Fornelos de Montes, que abastece de agua a Vigo a y otros nueve ayuntamientos de su área CELE RODRIGUEZ

La Xunta considera que ha llegado el momento de revisar a fondo la gestión territorial del agua en Galicia. «Non ten sentido que uns alcaldes vaian ao despacho doutro a pedir auga», manifestó hoy en el Parlamento gallego el director de la entidad pública Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, en una comparecencia solicitada a petición propia para abordar los problemas de suministro que se suscitan en la comunidad. En su intervención en la comisión de Ordenación del Territorio, el responsable de gestionar los recursos del agua y las infraestructuras hidráulicas en las cuencas intracomunitarias gallegas calificó de «anacrónica» la circunstancia que hace a un ayuntamiento dueño de las reservas embalsadas o de las captaciones de un río que pasa por varias localidades.

Roi Fernández advirtió dicha disfunción temporal al indicar que desde su punto de vista «resulta anacrónico que un concello pretenda patrimonializar un recurso público, e é máis anacrónico aínda que quen comercializa coa auga dicida sobre outros concellos no ámbito das súas competencias municipais». El director de Augas de Galicia incidió en el hecho de que Pontevedra (con alcalde del BNG) y Vigo (PSOE), a los que citó expresamente, vendan agua a los concellos de su área de influencia «e sen unha empresa pública detrás. Hai contratatos concesionais a veces con prórrogas complexas e non hai efiiencia na xestión dun recurso que non é de ningún concello, senon de todos os cidadáns», precisó en su intervención.

La solución más igualitaria y transparente para el director de la entidad autonómica es que mancomunidades y consorcios de ayuntamientos asuman la gestión de los recursos hídricos de los que se sirven, como aseguró se hace ya en Cataluña, País Vasco o Asturias. Además de democratizar la toma de decisiones respecto a las infraestructuras y reservas, Fernández Añón indicó que sería el esquema adecuado para poner fin al abandono o falta de modernización en el que asegura sufren muchas redes de suministro locales, depuradoras y plantas potabilizadoras. «Non se trata de subir tarifas, senón de ser eficientes na xestión», precisó, para añadir que los 50 millones recaudados en Galicia por el canon del agua se devuelven a los concellos multiplicados por dos o por tres en inversiones.

Concretó el director de Augas de Galicia que una situación como la del cambio climático debe de empujar a revisar las concesiones municipales para ir hacia las mencionadas mancomunidades y consorcios propuestos, herramientas que, por ejemplo, se encargarían de revisar el correcto diseño de los planes urbanísticos y los crecimientos urbanos que plantean. «En Pontevedra o río é compartido, e se quere contar con máis auga non o pode facer sen contar con Marín, Sanxenxo... ou Vigo cos outros nove concellos aos que serven os encoros da zona», volvió a ejemplarizar en ambas ciudades.

«É fácil chamar ao períodico e dicir que son o mellor de España», dijo Roi Fernández aludiendo a alcalde de Vigo al hablar de las fugas en la red de abastecimiento como ejemplo de falta de eficacia municipal bastante generalizada y que en el caso de Vigo situó en el 20 % del agua gestionada, aunque Abel Caballero afirmase que es únicamente del 6 %. «É un alcalde con moitos seguidores», añadió sobre su presencia en redes sociales, pero acusó a continuación al Concello olívico de «deformar» los datos y defender la construcción de un nuevo embalse, cuando indicó que toda la sociedad científica se plantea esa medida como último recurso.

También el portavoz del PP en la comisión, el coruñés Gonzalo Trenor, acusó directamente a Caballero de sacar «fondos da auga para festas e obras de humanizacións», ejemplos, afirmó, de «unha xestión neglixente», que ejemplificó en el 21,5 % de fugas que en su caso señalo que sufre el sistema de abastecimiento de la mayor ciudad de Galicia.

Críticas de la oposición

La parlamentaria del BNG Montserrat Valcárcel aseguró en el turno de réplica que la Xunta actual «non deixa unha Galiza máis preparada para aforntar períodos deseca, nen rebaixou as desigualdades entre concellos», efectos de una política del agua dispersa y basada en la propaganda, interpretó. Recordó la nacionalista, como haría también el socialista Aitor Bouza, que el Plan de Abastecemento que se aprobó en el 2010 ya ha superado su horizonte temporal establecido sin que la Administración gallega haya dado cuenta de la realización de uno nuevo ni haya facilitado las conclusiones del anterior. «Un documento do 2010 non pode ser a garantía de un servizo esencial», aseveró Valcárcel. También calificó de «fracaso» el pacto del agua firmado en el 2013 con el órgano de representación municipal de Galicia, la Fegamp, que no ha derivado ni en el establecimiento de prioridades para las inversiones hidráulicas, ni en la adopción de un sistema tarifario común que acabe con las desigualdades entre concellos. «A Xunta sustituiu pactos por convocatorias» de ayudas publicas, sistema al que advirtió no tienen capacidad todos los ayuntamientos para acceder.

El socialista Aitor Bouza acusó al director de Augas de Galicia de una gestión carente de transparencia por no haber dado la información requerida desde su grupo sobre las inversiones realizadas por la Xunta en cada concello. «A opacidade é o resumo da súa xestión», le afeó, a la vez que defendió que al menos el 50 % de lo recaudado por el canon del agua en cada concello revierta en la misma localidad. «E se ven aquí a confrontar co alcalde de Vigo, preséntese alí as eleccións», concluyó el socialista, quien también mencionó el partidismo que seguiría la entidad autonómica al centrar sus inversiones en concellos con gobiernos locales del PP.