La universidad gallega defiende que ya realiza las auditorías que pide la Xunta

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez (centro) y el secretario xeral de Universidades (izquierda) se reunió con los presidentes de los consellos sociais de las tres universidades el pasado 26 de agosto.

Aunque no lo expresan de modo explícito, la propuesta de la Xunta para que los consellos sociais de las universidades públicas refuercen el control de las cuentas anuales está generando ciertas dudas en los tres