La universidad gallega defiende que ya realiza las auditorías que pide la Xunta

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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El conselleiro de Educación, Román Rodríguez (centro) y el secretario xeral de Universidades (izquierda) se reunió con los presidentes de los consellos sociais de las tres universidades el pasado 26 de agosto.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez (centro) y el secretario xeral de Universidades (izquierda) se reunió con los presidentes de los consellos sociais de las tres universidades el pasado 26 de agosto.

Aunque de forma velada, San Caetano vincula la reforma para reforzar el control de las cuentas al déficit de 19 millones de euros que sufre la UDC

02 sep 2026 . Actualizado a las 21:04 h.

Aunque no lo expresan de modo explícito, la propuesta de la Xunta para que los consellos sociais de las universidades públicas refuercen el control de las cuentas anuales está generando ciertas dudas en los tres

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