La universidad gallega alega que ya realiza las auditorías que pide la Xunta

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Campues de la USC, en abril de 2024.
Campues de la USC, en abril de 2024. XOAN A. SOLER

Aunque de forma velada, San Caetano vincula la reforma para reforzar el control de las cuentas al déficit de 19 millones de euros que sufre la UDC

03 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Aunque no lo expresan de modo explícito, la propuesta de la Xunta para que los consellos sociais de las universidades públicas refuercen el control de las cuentas anuales está generando ciertas dudas en los tres

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