La universidad gallega alega que ya realiza las auditorías que pide la Xunta
REDACCIÓN / LA VOZ
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Aunque de forma velada, San Caetano vincula la reforma para reforzar el control de las cuentas al déficit de 19 millones de euros que sufre la UDC03 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Aunque no lo expresan de modo explícito, la propuesta de la Xunta para que los consellos sociais de las universidades públicas refuercen el control de las cuentas anuales está generando ciertas dudas en los tres