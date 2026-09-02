Saida Omar, presidenta de una asociación de mujeres marroquíes en Galicia: «En Marruecos no se está pasando hambre»

Saida, en el piso de Marín que comparte con su marido y sus tres hijos, sirviendo té con pasteles de su tierra, Marruecos. CAPOTILLO

Saida Omar (Rincón del Medik, Marruecos, 1966) dice sí a la entrevista sin titubeos; sin poner cortapisas. Al contrario, todo son facilidades para hablar con ella, que preside la delegación en Marín de la asociación