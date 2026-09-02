Saida Omar, presidenta de una asociación de mujeres marroquíes en Galicia: «En Marruecos no se está pasando hambre»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Residente en Marín, procede de un pueblo costero marroquí a quince kilómetros de la frontera, y dice: «Hay chavales que estaban en la playa en bañador, les llegó un mensaje de Facebook y cruzaron a España»03 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Saida Omar (Rincón del Medik, Marruecos, 1966) dice sí a la entrevista sin titubeos; sin poner cortapisas. Al contrario, todo son facilidades para hablar con ella, que preside la delegación en Marín de la asociación