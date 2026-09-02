Los llamamientos a la universidad vuelven con catorce grados que cierran sus listas

En imagen de archivo, pruebas de acceso a la universidad celebradas en junio del 2025 en el IES Vilar Ponte, en Viveiro PEPA LOSADA

Los llamamientos de las universidades a los alumnos que superaron las pruebas de acceso (PAU) y que desean matricularse en las carreras regresan con septiembre. Este martes se ha producido la sexta de las nueve llamadas que se producen hasta octubre y catorce grados han cerrado sus listas, dejando solo 31 carreras abiertas en todo el sistema universitario gallego. En esta ocasión, la titulación que ha cerrado con la nota más alta es Relacións Laborais e Recursos Humanos en Santiago, donde el último alumno que consiguió hacerse un hueco obtuvo un 9,080. Le siguen el grado abierto en Ciencias Sociais e Xurídicas en A Coruña (9,136), el de Educación Infantil en Vigo, con un 8,084 de nota de corte, y Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos en Vigo, con un 7,56.

En este llamamiento, el tercero al que acceden los alumnos que realizaron en julio la PAU extraordinaria —los de la convocatoria ordinaria ya pueden entrar en los tres primeros—, también se han quedado sin plazas libres otras once carreras. Son la modalidad presencial de Turismo en A Coruña, Relacións Laborais en Ferrol; Administración e Dirección de Empresas y Enxeñaría Civil en Lugo; y Ciencia Política, Traballo Social y Economía en Santiago. A ellas se suman Traballo Social en Vigo, y Belas Artes e Dirección e Xestión Pública en Pontevedra.

Por lo general, que estos grados hayan cerrado implica que los grados ya no admiten a más estudiantes, pero puede haber movimientos de última hora que puedan dejar algún hueco libre. Por eso, tal y como recuerdan siempre desde la CIUG —la comisión que organiza el acceso— y desde las propias universidades, es importante que los alumnos que se hayan quedado fuera de una carrera estén atentos a su correo electrónico y al teléfono móvil, donde se les puede avisar de que ha quedado alguna vacante con la que ya no contaban.

Los estudiantes convocados en este sexto llamamiento de matrícula tienen de plazo para anotarse desde esta medianoche y hasta que acabe el jueves, ya que el proceso abre a las 00.01 horas del 3 de septiembre y permanecerá activo hasta las 23.59 del día 4, prácticamente 48 horas. La formalización de matrícula debe hacerse por vía telemática en los enlaces habilitados por cada una de las universidades y que pueden verse pinchando aquí.

GUÍA PRÁCTICA: ¿QUÉ HACES SI QUEDAS EN LISTA DE ESPERA? Pueden darse tres situaciones tras conocer las notas de admisión a las carreras. 1) Que el estudiante esté convocado para su primera opción: en ese caso, el alumno tiene garantizada su plaza en esa carrera y puede matricularse en la web de la universidad. El plazo para hacerlo es de 48 horas, desde este miércoles, día 8, hasta el jueves a las 23.59 horas. 2) Que el estudiante esté convocado en una opción que no es la primera, y que las que colocó por encima permanezcan cerradas: las carreras cerradas ya no admiten más estudiantes —en esta ocasión solo está Medicina— y el estudiante debe matricularse, si le interesa, en la carrera a la que ha sido convocado. Ojo: se puede seguir en la lista de espera de una carrera cerrada para optar a las vacantes que puedan quedar en próximos llamamientos. En ese caso hay que matricularse igualmente en la carrera que convoca al alumno, pero también seleccionar el grado cerrado y clicar en: «seguir na listaxe de agarda». 3) Estar en lista de espera: en ese caso, el estudiante debe indicar que quiere permanecer en la lista de espera y estar atento a los siguientes llamamientos (9 y 23 de septiembre, y 9 de octubre). Es importante saber que se le guarda la plaza en la carrera en la que figure como convocado hasta que las listas por las que espera se resuelvan.