Galicia es la cuarta comunidad con más vivienda pública licitada

El polígono de Xuxán, en la imagen, acapara la inversión en vivienda pública de la Xunta en el 2026 para A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

Galicia es la cuarta comunidad autónoma del país con más vivienda pública licitada, según un informe de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras Seopan que recoge la Xunta. Los datos elevan a 640 millones de euros la licitación de obra de edificación en Galicia en 2025, casi 240 más que el Observatorio de Vivienda y Suelo estatal, que tienen como fuente el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Según explica el Gobierno autonómico, los importes no coinciden porque el Observatorio estatal deja sin desagregar los diferentes tipos de obra de edificación a los que se refiere esta cuantía. Los de Seopan, en cambio, sí diferencian entre obra de vivienda y obra no residencial, especificando el tipo de actuación. Así, la licitación de obra de vivienda del conjunto de las administraciones públicas en Galicia ascendió a 108,9 millones de euros en 2025, según Seopan.

Por administraciones, la Xunta licitó obra de vivienda por importe de 67,5 millones de euros, los ayuntamientos gallegos licitaron por importe de 35 millones de euros; y el Estado, 6,4 millones de euros en obras referidas a vivenda en Galicia. Estos 67,5 millones de euros licitados, destaca la Xunta, sitúan a Galicia en el cuarto puesto en esfuerzo inversor por comunidades autónomas, por detrás del País Vasco, Madrid y Canarias.

El Ejecutivo autonómico prevé licitar unos 500 millones de euros este 2026, de los que ha empleado ya casi 350 millones.