Los embalses gallegos tienen hasta veinte puntos menos de agua que los del sur de España

Bajo caudal del río Tambre a su paso por Negreira, en una imagen de la semana pasada. PACO RODRÍGUEZ

Pese a que los registros de precipitaciones son muy diferentes, los embalses del sur de España están consiguiendo retener mucha más agua que los gallegos en la actual situación de sequía generalizada y de falta de lluvias. Según datos de este martes, el sistema Galicia-Costa —el que incluye los principales embalses de abastecimiento de la comunidad— tiene sus reservas hídricas al 58,6 % de su capacidad, casi veinte puntos menos que las presas del Guadalquivir (76,2 %), del Guadiana (73,7 %) o incluso de Cataluña (77,7 %), situadas todas en lugares con menos precipitaciones.

La paradoja que se da es evidente. A lo contrario de lo que cabría esperar, no son los embalses de las zonas donde más llueve los que más agua retienen. En A Estrada, uno de los 32 concellos en alerta por sequía, se registraron entre el 1 de enero y el 31 de agosto 1.324 litros por metro cuadrado, el triple de lo que llovió en Barbate (Cádiz), que acumuló durante el mismo período 449 litros. Sin embargo, la cuenca que abastece al extremo sur gaditano, la del Guadalete, está al 77,9 % de su capacidad, veinte puntos por encima de los registros de Galicia-Costa.

Además, los nueve embalses de abastecimiento gestionados por la Xunta, desde Baiona hasta Ferrol, están solo cinco puntos por encima de los de la cuenca del Segura, que registra, con un 53,2 % de ocupación, los niveles más bajos de toda la reserva hídrica española. El sistema del Júcar, que abastece a las ciudades de Castellón, Alicante y Valencia, se sitúa actualmente en el 54,3 %, solo cuatro puntos por debajo de los gallegos.

¿Cómo se puede explicar esta situación? No hay un único factor. En Galicia, el suelo granítico dificulta la retención del agua llegada de las lluvias torrenciales, pero el foco también se ha puesto en los últimos años en la calidad de la infraestructura. En algunos embalses, las fugas de agua son considerables y su capacidad es muy reducida si se compara con la de otros pantanos españoles. El embalse de Abegondo-Cecebre, del que bebe A Coruña, tiene una capacidad que ronda los 22 hectómetros cúbicos, diez veces menos que el pantano de Barbate (228 hectómetros cúbicos). El vigués de Eiras, con una capacidad muy similar al de Cecebre, también está muy por debajo, por ejemplo, del principal embalse de la provincia de Alicante, que puede llegar a retener 246 hectómetros cúbicos.

Esta comparativa deja a Galicia y a otras cuencas del norte —las que abastecen a Asturias y a Cantabria rondan el 65 %— en una posición de debilidad ante el cambio climático, lo que ha llevado incluso a la Xunta a plantear la posibilidad de construir nuevos embalses en el futuro. Porque la necesidad de retener el agua que cae se agudiza ante la dicotomía, cada vez más palpable, que ahora experimenta el clima: lluvias intensas y torrenciales durante el invierno y precipitaciones más escasas en primavera y verano.