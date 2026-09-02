El conselleiro de Sanidade acusa a Sánchez como responsable de las futuras huelgas de médicos
GALICIA
Gómez Caamaño rechaza la aprobación del estatuto marco sin el apoyo de los facultativos02 sep 2026 . Actualizado a las 18:03 h.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, lamentó este miércoles el «novo paso cara atrás» que adopta el Gobierno después de que el Consejo de Ministros aprobase el estatuto marco sanitario sin el apoyo de los colectivos médicos, que ya avanzaron la convocatoria de nuevas huelgas indefinidas. «É unha provocación. Non hai medicina se non hai médicos, isto é unha realidade», expuso Gómez Caamaño, quien denunció que el documento carece de memoria técnica, económica y jurídica.
El responsable autonómico recordó que las huelgas convocadas como protesta al estatuto marco han supuesto la cancelación de más de 300.000 citas en el sistema sanitario gallego. «O único que fai a ministra de Sanidade é una patada cara adiante, de maneira que transfire a súa responsabilidade neste tema ao presidente, Pedro Sánchez», interpretó el conselleiro durante una visita al Hospital Universitario Lucus Augusti. Gómez Caamaño asegura que «todos os problemas» que se van a generar en el futuro con la huelga indefinida comunicada por los sindicatos médicos tiene «un responsable moi claro: o Goberno de España e o seu presidente Pedro Sánchez».
En cuanto a la capacidad asistencial de la atención primaria este verano, durante el que se produjeron protestas en centros sanitarios y que tanto BNG como PSdeG observan «colapsada», Gómez Caamaño defendió que «estivo perfectamente cuberta» durante estos meses, a pesar del problema que acarrea la sanidad pública gallega como consecuencia del «déficit de médicos» que padece no solo Galicia sino «toda España».
«É un déficit que, progresivamente, imos mellorando. Vai diminuindo porque cada vez retenemos a máis profesionais, residentes que acaban na comunidade. Pero estamos falando dun entorno de déficit que, enriba no verán, coas vacacións dos profesionais sanitarios, se intensifica», dijo Gómez Caamaño.