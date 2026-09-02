Más de 200 ayuntamientos gallegos secundarán las movilizaciones por Ceuta

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

Más de 200 ayuntamientos de Galicia participarán hoy en las manifestaciones de apoyo a Ceuta. La cifra fue anunciada por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que explicó que los concellos gobernados por su partido han convocado esas concentraciones o se sumarán a las que tengan lugar en sus cabeceras de comarca.

Prado explicó que su partido apoyará en «solidariedade co pobo ceutí» las movilizaciones convocadas por la FEMP, y añadió que acudirán pese «aos intentos de boicot da oposición» e de partidos que «non queren a unidade do territorio».

La número dos del PPdeG recordó la grave situación que se vive en la ciudad autónoma, donde se produce «unha agresión sexual cada día», los menores tienen que salir a la calle «escoltados pola policía ou a Lexión» y las mujeres andan «con gas pementa». «Pero en que país vivimos? De que feminismo nos poden dar leccións», se preguntó.

Prado responsabilizó de la situación tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a los partidos que le apoyan y se refirió en concreto al BNG. «A señora [Ana] Pontón é tan culpable como Sánchez», subrayó.

Aunque insistió en desvincular las movilizaciones de hoy de la cuestión política y en que la manifestación debe ser «de toda a cidadanía», Prado subrayó también la necesidad de que Sánchez convoque elecciones generales «canto antes» porque el Gobierno «renunciou a controlar as fronteiras» y estuvo más preocupado de las vacaciones de su presidente que de tomar «decisións importantes» para «parar unha invasión». Y apuntó que esta no fue provocada por «Elon Musk, nin Rusia, nin Israel», como dijo Sánchez, sino que «foi Marrocos coa complicidade do Goberno de España».