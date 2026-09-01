La Xunta reclama 1,6 millones a Naturgy por el gran incendio de Padrón

Uno de los helicópteros que participó en la extinción del incendio declarado en Herbón PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció una reclamación de 1,6 millones de euros contra la empresa UFD Distribución Electricidad S. A. —del grupo Naturgy— por los daños y los gastos de extinción del incendio registrado en Padrón el 12 de junio, que quemó 373 hectáreas.

La demanda inédita —no se recuerda una anterior por esos motivos— deriva de las investigaciones de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais, dependiente de la Consellería de Medio Rural, que concluyen que la causa del incendio fue «a neglixencia da devandita compañía na xestión da biomasa preto da súa liña eléctrica», es decir que no se hicieron los desbroces que marca la normativa.

La Xunta recordó que hay denuncias previas al incendio de agentes ambientales, de la citada unidad y de un particular que advertían que las líneas de distribución eléctrica carecían del mantenimiento legalmente exigible. La primera denuncia data de marzo del 2022. La del vecino es de agosto del 2023 y la empresa se comprometió a actuar, pero según el reclamante no se llegó a hacer labor alguna.

La reclamación incluye 884.724 euros de gastos de extinción y 699.949 euros por daños y pérdidas de arbolado en montes vecinales con contrato con la Xunta.