La Xunta inyecta diez millones a Sogama, que culpa al Gobierno de sus pérdidas

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Sogama publicó ayer las cuentas del ejercicio 2025, en las que destaca el ahorro de más de 7,6 millones de euros que el canon reducido (95 euros por tonelada frente a los 108 euros del canon genérico) supuso para las arcas de 210 ayuntamientos de Galicia.

La rebaja requiere cumplir uno de estos requisitos: reducir en un 1 % la producción de residuos respecto al año anterior o incrementar en un 3% la aportación al reciclaje de la bolsa amarilla (envases de plástico, latas y briks) o al compostaje de la marrón (materia orgánica).

Los menores ingresos derivados del canon fueron compensados por la Xunta con una aportación de diez millones de euros. No obstante, la entidad afirma que «el principal varapalo económico para Sogama vino de la mano del Estado», que eliminó de forma unilateral la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica. Sogama dejó de ingresar por ese concepto 18 millones de euros. A eso se añade el mantenimiento, por parte del Gobierno, de los impuestos al vertido y a la incineración, que suponen un coste adicional de más de 9 millones de euros anuales.

Sogama sostiene que «la Xunta ha sido la única Administración que ha demostrado estar al lado de los concellos en la gestión de los residuos, actuando para evitar que las políticas impositivas aplicadas por el Gobierno asfixiasen más a las arcas locales y repercutiesen en la ciudadanía». Pese a ello, el canon de Sogama es el más barato de España en plantas de su tipo, defiende la empresa.

Cifra de negocio

Las cuentas ponen en valor el incremento de la cifra de negocio de la compañía, que subió en un 5,6 %, hasta llegar a los 139,6 millones (frente a los 132,1 del 2024), y el período medio de pago a proveedores, 5 días, muy por debajo del máximo permitido por la ley.

La deuda financiera cerró con una disponibilidad de crédito de 6,5 millones, lo que permitió hacer inversiones en el 2025 de más de 8 millones, destinados a la transformación digital. También se pondrá a disposición de los ayuntamientos el denominado portal del cliente, que dará a los concellos la oportunidad de acceder a la información y datos de su interés en tiempo real.