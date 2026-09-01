La Xunta y los ayuntamientos pueden adherirse desde hoy al abono único de transportes

Colas de pasajeros en la estación intermodal de Santiago, en una imagen de archivo. Sandra Alonso

La Xunta y los ayuntamientos deberán decidir a partir de hoy si unen sus sistemas de transportes al abono único del Gobierno central que funciona desde enero de este año y que permite viajar por 60 euros al mes o 30 en el caso de los jóvenes. Tras varios meses trabajando en las condiciones que las administraciones deberán cumplir para unirse, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado este martes extender esa tarifa plana a las redes de transporte de las autonomías y ayuntamientos que escojan sumarse de manera voluntaria.

Tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el sistema se basa en el reconocimiento mutuo de títulos de viaje entre las administraciones adheridas y los servicios estatales para que los ciudadanos puedan desplazarse con un mismo abono por todas las redes de transporte que participen en el sistema y sea cual sea la titularidad del servicio. En términos prácticos, los gallegos podrían viajar con ese abono tanto en los trenes Avant de Renfe como en los autobuses de las concesiones autonómicas y en las redes de transporte urbano.

Actualmente, los gallegos que viajan de forma recurrente en tren por el eje atlántico o en los Avant desde y hacia Ourense, pueden utilizar el abono único en hasta un máximo de cuatro trayectos diarios durante todo el mes. La aplicación de esa tarifa plana permite ahorrar hasta 200 euros mensuales en el caso de los viajes entre Ourense y A Coruña, o hasta 139 entre quienes se desplazan entre Santiago y Vigo.

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De este abono queda excluido, eso sí, el transporte de alta velocidad, el de mercancías y los servicios comerciales o futuros, pero el Ministerio de Transportes abre la puerta a sumar en el futuro el transporte por cable, los servicios bajo demanda en zonas rurales y el transporte marítimo o fluvial metropolitano, lo que en el caso de Galicia se traduciría en poder aplicar la tarifa plana a los barcos que cubren, por ejemplo, viajes por la ría de Vigo.

El abono único es un sistema nominativo —asignado a una única persona— que puede utilizarse en los medios de transporte adheridos y que tiene un coste de 60 euros al mes para adultos y de 30 euros para jóvenes hasta los 26 años que tengan nacionalidad española o extranjera con residencia legal en el país. La orden publicada en el BOE también admite la creación de abonos reducidos para otros colectivos «a los que se considere oportuno dotarles de un tratamiento singular». El tique debe renovarse mensualmente.

En diciembre, cuando se anunció la puesta en marcha del abono, el Gobierno ya hizo públicas sus intenciones de extender el sistema a las redes autonómicas y locales. Faltaba, sin embargo, especificar los términos y condiciones de la adhesión, una información que entonces reclamó la Xunta para decidir si se adhería al sistema. Según especifica el texto publicado en el BOE, el ministerio pone a disposición de las autoridades y de las empresas concesionarias una plataforma tecnológica para reconocer los abonos y se encarga también de compensar los incremento de costes derivados del «extraordinario aumento de demanda que puedan registrar las redes de transporte locales».

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, pide a la Xunta y a los concellos que se sumen a la tarifa

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reclamó esta mañana a la Xunta y a los concellos que se adhieran al abono único de transportes para que los ciudadanos «teñan máis facilidades para moverse en transporte público e non teñan que preocuparse de quen xestiona cada servizo». Blanco destacó la oportunidad que supone para la comunidad la nueva tarifa plana, que considera una oportunidad para que Galicia «dea un paso máis cara a un transporte único máis conectado, máis sinxelo e máis accesible».

El delegado del Gobierno, asimismo, destacó que la adhesión de las administraciones gallegas no implica renunciar a sus competencias ni a su modelo de transporte, «senón a conectar os servizos que decidan incorporar cunha rede máis ampla de transporte público». También recordó que la orden publicada en el BOE prevé mecanismos de compensación financiera para las administraciones participantes por los posibles impactos económicos negativos derivados de la participación en el sistema.