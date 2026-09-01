Bruxelas alerta do cambio climático tralos lumes: «Non chama á porta, está dentro»

José G. Santalla
Jose G. Santalla BRUXELAS / E. LA VOZ

GALICIA

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio declarado en la Gironda, en el suroeste de Francia
Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio declarado en la Gironda, en el suroeste de Francia DAMIEN REMBERT| EFE

A Eurocámara pide un orzamento comunitario máis vixiado e centrado na cohesión

01 sep 2026 . Actualizado a las 20:14 h.

A comisaria de Xestión de crises, Hadja Lahbib, amosouse severa tralas vagas de lumes forestais que asolaron Europa neste verán: «O cambio climático xa non chama á porta, está dentro». A comisaria belga compareceu onte na comisión de Medio Ambiente e Clima da Eurocámara para falar da resposta europea a unhas lapas que este ano non só asolaron ao sur, mais tamén países como Bélxica, os Países Baixos e mesmo Groenlandia. Tamén confirmou que neste verán arderon, antes de rematar a tempada, case 700.000 hectáreas dentro da Unión.

«Este ano foi excepcional por tres razóns: os lumes comezaron máis cedo, o mapa móvese cara o norte e os incendios ameazaron grandes cidades como Madrid ou Burdeos», explicou. Lahbib amosou orgullo pola solidariedade amosada pola Unión Europea entre estados membros e con veciños como Serbia, que solicitou o Mecanismo de protección civil da Unión.

Máis orzamento para cohesión

A comisión de Desenvolvemento Rexional da Eurocámara pediu onte un orzamento europeo controlado e que non deixe atrás os obxectivos sociais e de cohesión. Os eurodeputados aprobaron a súa opinión sobre o regulamento dun marco de rastrexo do gasto do orzamento, o mecanismo que sinala como e en que se investirán os fondos europeos 2028-2034. Para expertos como Serafín Pazos, doutor en UE, é a carpeta máis importante da lexislatura.

A eurodeputada do BNG, Ana Miranda, presentou 201 emendas, aprobadas por unanimidade. As modificacións introducidas pola nacionalista buscan, segundo ela, devolver o orzamento ao fin orixinal da cohesión fronte o militarismo da «señora da guerra», Ursula von der Leyen. Miranda tamén denunciou a falla de transparencia do orzamento 2028-2034: «Redúcense os prazos de control. É unha mala noticia para Galiza xa que os gobernos poderían facer o que queiran cos fondos», dixo.