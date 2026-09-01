Bruxelas alerta do cambio climático tralos lumes: «Non chama á porta, está dentro»
GALICIA
A Eurocámara pide un orzamento comunitario máis vixiado e centrado na cohesión01 sep 2026 . Actualizado a las 20:14 h.
A comisaria de Xestión de crises, Hadja Lahbib, amosouse severa tralas vagas de lumes forestais que asolaron Europa neste verán: «O cambio climático xa non chama á porta, está dentro». A comisaria belga compareceu onte na comisión de Medio Ambiente e Clima da Eurocámara para falar da resposta europea a unhas lapas que este ano non só asolaron ao sur, mais tamén países como Bélxica, os Países Baixos e mesmo Groenlandia. Tamén confirmou que neste verán arderon, antes de rematar a tempada, case 700.000 hectáreas dentro da Unión.
«Este ano foi excepcional por tres razóns: os lumes comezaron máis cedo, o mapa móvese cara o norte e os incendios ameazaron grandes cidades como Madrid ou Burdeos», explicou. Lahbib amosou orgullo pola solidariedade amosada pola Unión Europea entre estados membros e con veciños como Serbia, que solicitou o Mecanismo de protección civil da Unión.
Máis orzamento para cohesión
A comisión de Desenvolvemento Rexional da Eurocámara pediu onte un orzamento europeo controlado e que non deixe atrás os obxectivos sociais e de cohesión. Os eurodeputados aprobaron a súa opinión sobre o regulamento dun marco de rastrexo do gasto do orzamento, o mecanismo que sinala como e en que se investirán os fondos europeos 2028-2034. Para expertos como Serafín Pazos, doutor en UE, é a carpeta máis importante da lexislatura.
A eurodeputada do BNG, Ana Miranda, presentou 201 emendas, aprobadas por unanimidade. As modificacións introducidas pola nacionalista buscan, segundo ela, devolver o orzamento ao fin orixinal da cohesión fronte o militarismo da «señora da guerra», Ursula von der Leyen. Miranda tamén denunciou a falla de transparencia do orzamento 2028-2034: «Redúcense os prazos de control. É unha mala noticia para Galiza xa que os gobernos poderían facer o que queiran cos fondos», dixo.