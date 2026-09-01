Mabel Lozano, directora de cine y activista contra la explotación sexual: «Tengo la piel muchísimo más fina»
LEIRO / LA VOZ
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«Un 38,5 % de los hombres españoles reconocen consumir sexo de pago, en esa cifra hay conocidos que me rodean», asegura02 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En la cafetería de la plaza de Leiro, Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, 1967) agradece con un «gracias, corazón, ¿qué tal estás?» a la chica que le sirve el café. En cuanto se sienta,