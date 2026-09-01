Mabel Lozano, directora de cine y activista contra la explotación sexual: «Tengo la piel muchísimo más fina»

La directora de cine Mabel Lozano, en Leiro. SANTI M. AMIL

En la cafetería de la plaza de Leiro, Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, 1967) agradece con un «gracias, corazón, ¿qué tal estás?» a la chica que le sirve el café. En cuanto se sienta,