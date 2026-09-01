Galicia certifica su tirón turístico internacional con más de un millón de visitantes extranjeros hasta julio

ANGEL MANSO

Galicia está en el radar del turismo internacional, pese a su situación periférica y la carencia de rutas aéreas suficientes para captar mercado en potenciales emisores de viajeros. Aún así, la comunidad gallega logró en los siete primeros meses de este año atraer a más de un millón de visitantes procedentes de otros países, circunstancia que solo se había producido en el mismo período del año pasado desde que el Instituto Nacional de Estadística comenzó en el 2015 a ofrecer datos pormenorizados de todas las comunidades autónomas. En total, el INE contabilizó 1.019.694 turistas foráneos de enero a julio en los principales puntos de acceso de los viajeros no residentes, tanto en carretera como aeropuertos, puertos y estaciones de ferrocarril, hayan pernoctado o no en la comunidad.

Pese a la cifra, que supone una afluencia de hasta un 18 % más que en el ejercicio previo a la pandemia, la intensidad de visitas se redujo ligeramente respecto al mismo período del 2025, año en el que llegaron 11.415 visitantes más. Una bajada, por tanto, del 1,10 % cuyas causas bien pueden explicarse por el cierre temporal que sufrió durante 35 días la pasada primavera el aeropuerto de Santiago para renovar por completo su pista.

La relevancia del turismo internacional viene dada principalmente por el gasto que contraen durante su estancia en Galicia. El mes pasado dejaron en los establecimientos gallegos 333,3 millones de euros, según certifica el INE con datos de su encuesta de gasto turístico. La cifra es superior a la del año pasado en 40,9 millones de euros, pese a la ligera bajada en el número de visitantes y una disminución también en el número de días de estancia media en la comunidad, lo que evidencia el efecto de la subida de precios general, y del combustible en especial. De 9,2 días de duración media de los viajes registrados en julio del año pasado, se ha rebajado ahora a 7,6. El gasto medio diario pasa de 153 a 177 euros, aunque el total de cada turista alcanza durante su estancia en Galicia 1.344 euros, 62 euros por persona menos que el mismo mes del año anterior, según apunta el instituto estadístico.

La carretera ha sido en todos y cada uno de los siete primeros meses del año la principal vía de acceso de los extranjeros a Galicia. Solo el 37 % accedió a la comunidad en avión a alguna de las tres pistas gallegas, aunque en el caso de la de Vigo solo mediante vuelos de conexión desde otras terminales nacionales al carecer en su caso de vuelos internacionales. Durante el mes de julio las las vías de entrada se nivelaron más en toda la comunidad, con una proporción de 60 a 40 % a favor de la carretera como modo de viaje con mayor predilección entre los 248.104 turistas extranjeros que llegaron a Galicia el mes pasado.

La presencia del ferrocarril como medio de transportes es puramente anecdótico en lo que se refiere a su uso por parte de los turistas extranjeros. Solo en enero se produjeron suficientes respuestas identificativas del tren en la encuesta recopilada para hacer la serie de la estadística de movimientos turísticos en fronteras, aunque no llegaron ni a mil usuarios. La anulación desde abril pasado del tren Celta Oporto-Vigo, por obras en el tramo gallego de la línea del Miño es a buen seguro una de las razones para dicho descenso respecto al año pasado, año en cuyos siete primeros meses, en todo caso, solo 8.400 extranjeros llegaron en tren a Galicia.

En el conjunto de España se recibieron en julio 11,5 millones de turistas internacionales, un 4,6 % más que en el mismo mes de 2025 y en los siete primeros meses del ejercicio el volumen de foráneos aumentó un 4,6 % también y superó los 58,1 millones. Los principales países de procedencia de los visitantes en los siete primeros meses fueron Reino Unido (11,5 millones y un aumento del 4,6 %), Francia (más de 7,2 millones y un incremento del 1,2 %) y Alemania (con casi 6,9 millones, un 0,5 % menos que el año pasado).