El BNG llama «racista» a la conselleira de Política Social por pedir la repatriación de menores de Ceuta

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García PACO RODRÍGUEZ

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, criticó este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces del Parlamento que la conselleira de Política Social, Fabiola García, defendiese en una entrevista en la TVG la repatriación a Marruecos de los menores migrantes en Ceuta tras argumentar que «Galicia non ten capacidade residencial». Rodil consideró estas declaraciones «inadmisibles» y tildó a la conselleira de «racista».

«Unhas declaracións absolutamente inadmisibles desde o meu punto de vista, dicindo que eses nenos había que mandalos outra vez para Marrocos porque era o que tiña que facer o goberno de España», lamentó la diputada nacionalista, que advirtió que el derecho comunitario obliga a que a los menores debe garantizárseles entrar «no sistema de protección». Denunció que los gobiernos autonómicos, incluida la Xunta, hacen «comparsa á extrema dereita» con comentarios como el de Fabiola García «absolutamente racistas de que hai que deportar a eses menores». «O que tiña que facer é poñer todos os recursos de que dispoñemos en garantir os dereitos da infancia e en ser solidarias, en ser solidarias co pobo de Ceuta para solucionar esta situación», reclamó.

La conselleira de Política Social pidió al Gobierno en la entrevista que se aplique el artículo 35 de la Ley de Extranjería con todos los menores: «Que retornen a Marrocos coas súas familias, porque o que están pedindo as familias é que volvan os seus fillos e o está pedindo tamén o goberno de Marrocos». El artículo al que hace referencia García establece el retorno como una opción supeditada a una serie de condiciones, y debe acreditarse la posibilidad de que el menor retorne de forma segura con su familia o a su país. «Nestes momentos, Galicia non ten capacidade residencial, nin a ten agora nin a tiñamos hai un ano», añadió.

Concentración en los concellos

Olalla Rodil indicó que el BNG no participará en las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este miércoles en los ayuntamientos gallegos, al considerar que forman parte del «pimpampum de sempre entre PP e PSOE», dado que sostiene que lo que «menos importa nesas concentracións son o pobo de Ceuta» y la población migrante más vulnerable.

A preguntas de la prensa tras la junta de portavoces del Parlamento de este martes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, tachó «indecente» y «sorprendente» las acusaciones de la oposición gallega. «Non imos estar sós», afirmó el popular, quien avanzó que «moitos alcaldes socialistas xa se están desmarcando dunha situación incomprensible».

La viceportavoz socialista del PSdeG, Lara Méndez, rechazó esa participación en las concentraciones por parte de su partido, dado que cree que solo «busca confrontación política», «utilizando unha situación de extrema gravidade», lo cual lamenta como «inaudito» e «inadmisible».