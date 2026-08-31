Sillas desde 540 hasta 1.000 euros para amueblar el nuevo edificio de la Xunta

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El nuevo edificio del complejo administrativo de San Caetano, en Santiago, está casi listo para empezar a trabajar.
El nuevo edificio del complejo administrativo de San Caetano, en Santiago, está casi listo para empezar a trabajar. SANDRA ALONSO

El mobiliario para el anexo de San Caetano costará 2,1 millones e incluirá equipamiento para unos 600 funcionarios y hasta una sala de lactancia

01 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El mobiliario del nuevo edificio de la Xunta en San Caetano, al que durante el 2027 se mudarán cerca de 600 funcionarios, costará 2,12 millones de euros, e incluye la compra de sillas, sofás, mesas,

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